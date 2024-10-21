Московское «Динамо» уступило «Локомотиву» в матче КХЛ

«Динамо» располагается на седьмой строчке таблицы Западной конференции, команда Алексея Кудашова набрала 20 очков в 18 встречах. «Локомотив» идет на первом месте, имея в активе 32 очка в 19 матчах. В следующей игре «Динамо» 23 октября в гостях сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», «Локомотив» 25 октября примет хабаровский «Амур».