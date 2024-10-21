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Московское «Динамо» уступило «Локомотиву» в матче КХЛ

Встреча завершилась победой ярославского клуба в серии буллитов со счетом 4:3.

Источник: ХК "Локомотив"

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Московское «Динамо» проиграло ярославскому «Локомотиву» в серии буллитов со счетом 3:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе бело-голубых отметились Никита Гусев (13-я минута), Артем Ильенко (26) и Никита Буруянов (28). У «Локомотива» голы забили Даниил Бут (4), Максим Шалунов (5), Артур Каюмов (59), победный буллит реализовал Бут.

Лучший бомбардир прошлого сезона Гусев провел 650-й матч в КХЛ. Первый матч за «Динамо» сыграл Матвей Гуськов, он перешел в команду 18 октября. По информации «Спорт-экспресса», бело-голубые заплатили за переход нападающего 1 000 рублей.

В понедельник президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ нападающему «Динамо» Седрику Пакетту, родившемуся в Канаде. Перед началом прошлого сезона российское гражданство было предоставлено защитнику «Динамо» американцу Бреннану Менеллу. Пакетт продолжит считаться легионером до конца текущего сезона КХЛ.

«Динамо» располагается на седьмой строчке таблицы Западной конференции, команда Алексея Кудашова набрала 20 очков в 18 встречах. «Локомотив» идет на первом месте, имея в активе 32 очка в 19 матчах. В следующей игре «Динамо» 23 октября в гостях сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», «Локомотив» 25 октября примет хабаровский «Амур».

Локомотив
4:3
2:1, 0:2, 1:0, 0:0
Б
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
21.10.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000
Главные тренеры
Игорь Никитин
Алексей Кудашов
Вратари
Даниил Исаев
(Даниил Исаев)
Максим Моторыгин
1-й период
03:12
Даниил Бут
(Максим Березкин)
04:31
Максим Шалунов
(Андрей Сергеев, Дмитрий Симашев)
11:31
Алексей Береглазов
12:48
Никита Гусев
(Бреннан Менелл)
2-й период
22:14
Александр Полунин
22:14
Даниил Пыленков
25:39
Артем Ильенко
(Павел Кудрявцев)
27:29
Никита Буруянов
(Никита Гусев)
28:29
Алексей Береглазов
3-й период
41:30
Егор Римашевский
45:08
Артем Чернов
46:15
Байрон Фрэз
46:15
Даниил Пыленков
50:03
Седрик Пакетт
54:21
Алексей Береглазов
58:43
Артур Каюмов
(Рушан Рафиков, Андрей Сергеев)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Александр Радулов
(Локомотив)
Статистика
10
Штрафное время
10
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Локомотив
Динамо М
КХЛ: таблица и календарь