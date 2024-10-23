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Р. Ротенберг — об игре с «Куньлунем»: не может быть в КХЛ 100 человек на трибунах. Стыдно

Главный тренер СКА Роман Ротенберг раскритиковал малое количество зрителей на трибунах в Мытищах в матче с «Куньлунем» (8:0).

Источник: Чемпионат.com

«Спасибо нашим болельщикам, которые были сегодня в Мытищах, мы их слышим. Конечно, хотелось бы, чтобы в Мытищах было больше болельщиков. Не может в КХЛ быть 100 человек на трибунах. Ребята приехали из НХЛ, спрашивают — как так, в КХЛ, пустые трибуны? Честно, стыдно.

Давайте подумаем, мы подумаем тоже, как наши матчи поддержать. Может, привезём детишек из детских школ, можно организовать полные трибуны, когда приезжают игроки высокого уровня. Всем командам надо поработать, чтобы было больше болельщиков в Мытищах. Я понимаю, в Китае, а это Мытищи, Московская область, здесь хоккей развивается. Валерий Каменский, легенда нашего хоккея, возглавляет Федерацию Московской области. Все точно заинтересованы, чтобы были болельщики на трибунах. Давайте подумаем, как вместе проработать этот вопрос», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Куньлунь РС
0:8
0:3, 0:4, 0:1
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
23.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Мытищи, 1403 зрителя
Главные тренеры
Михаил Кравец
Роман Ротенберг
Вратари
Кайл Кейзер
(Кайл Кейзер, Константин Волков)
Егор Заврагин
1-й период
05:11
Сергей Плотников
(Евгений Кузнецов, Иван Демидов)
09:00
Захар Бардаков
(Владимир Алистров, Михаил Григоренко)
10:09
Андрей Педан
16:56
Василий Глотов
(Иван Выдренков, Иван Демидов)
2-й период
20:48
Дэнни О`Риган
25:30
Сергей Плотников
(Иван Демидов)
28:15
Александр Никишин
(Евгений Кузнецов)
29:58
Валентин Зыков
(Арсений Грицюк, Александр Никишин)
30:37
Сергей Плотников
36:33
Паркер Фу
38:27
Арсений Грицюк
(Василий Глотов)
3-й период
45:47
Сергей Толчинский
50:45
Сергей Плотников
(Иван Демидов)
50:54
Сергей Толчинский
52:37
Хадсон Элинюк
Статистика
6
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Куньлунь РС
СКА
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