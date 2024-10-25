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«Трактор» сравнял счет на последней минуте и вырвал победу у «Лады» в овертайме

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались тольяттинская «Лада» и челябинский «Трактор».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти. «Трактор» одержал победу со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0) в овертайме.

В составе «Лады» заброшенной шайбой отметился Михаил Фисенко на 20-й минуте матча. За «Трактор» забил Максим Шабанов, Илья Карпухин.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 32 очка за 20 матчей. «Лада» располагается там же на девятой строчке, заработав 17 очков после 19 игр.

В прошлой встрече «Лада» уступила «Адмиралу», а вот «Трактор», обыграв тольяттинцев, продлил серию побед до пяти матчей.

Лада
1:2
1:0, 0:0, 0:1
ОТ
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
25.10.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена, 6019 зрителей
Главные тренеры
Олег Браташ
Бенуа Гру
Вратари
Владислав Подъяпольский
Сергей Мыльников
(Сергей Мыльников)
1-й период
12:48
Сергей Мыльников
15:24
Арсений Коромыслов
19:21
Михаил Фисенко
(Дмитрий Кугрышев, Максим Березин)
3-й период
41:55
Илья Николаев
59:31
Максим Шабанов
Овертайм
62:47
Илья Карпухин
(Семен Дер-Аргучинцев, Илья Николаев)
Статистика
2
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Эдуард Метальников
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Лада
Трактор
КХЛ: таблица и календарь