Ротенберг после матча со «Спартаком»: Повторите, что кричали трибуны. Не можете повторить? У нас свободная страна

«Я не хочу комментировать. Пусть лига это комментирует. Там сидят чиновники, которые очень много рассказывают, а на деле мы сами все видим. Когда всю игру матом стадион скандирует и никто в это не вмешивается… И не первый раз. Здесь это постоянно так. И не только на матчах КХЛ, а на всех матчах этой команды так происходит. Я хожу на все матчи — дети играют, вышка играет.



У меня, конечно, эмоции кипят сейчас, не хочу лишнего наговорить. У нас регулятор есть, который должен регулировать такие вещи? Или полная безнаказанность?! Они могут делать все что угодно! Что они придумают еще?! Что еще можно придумать?! Давайте подумаем вместе! Всю игру они орут матом! Тут маленькие дети сидят на трибунах! Детишки пришли. Кому это нужно все?! Для чего это делается?! Кто это допустил?! Кто за это отвечает?! Нет ответа на эти вопросы», — заявил Ротенберг.