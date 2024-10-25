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Ротенберг после матча со «Спартаком»: Повторите, что кричали трибуны. Не можете повторить? У нас свободная страна

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком» (5:2) возмутился тем, что на трибунах арены в Москве болельщики скандировали кричалки с нецензурной лексикой.

Источник: Максим Константинов/ТАСС

«Я не хочу комментировать. Пусть лига это комментирует. Там сидят чиновники, которые очень много рассказывают, а на деле мы сами все видим. Когда всю игру матом стадион скандирует и никто в это не вмешивается… И не первый раз. Здесь это постоянно так. И не только на матчах КХЛ, а на всех матчах этой команды так происходит. Я хожу на все матчи — дети играют, вышка играет.

У меня, конечно, эмоции кипят сейчас, не хочу лишнего наговорить. У нас регулятор есть, который должен регулировать такие вещи? Или полная безнаказанность?! Они могут делать все что угодно! Что они придумают еще?! Что еще можно придумать?! Давайте подумаем вместе! Всю игру они орут матом! Тут маленькие дети сидят на трибунах! Детишки пришли. Кому это нужно все?! Для чего это делается?! Кто это допустил?! Кто за это отвечает?! Нет ответа на эти вопросы», — заявил Ротенберг.

«Если говорить именно о ваших игроках — Бардаков, Кузнецов, Плотников. Их поведение по отношению к трибунам вы считаете достойным?» — спросила Ротенберга журналистка на пресс-конференции.

«Вы мне повторите, что кричат трибуны, а я буду на вас смотреть. Вы повторите, что они говорят, а буду Плотниковым. Давайте повторим. Давайте честно общаться. Кто может повторить? Там три кричалки было, я их хорошо знаю. Давайте повторим. Че, не можете повторить? Вы кого-то боитесь? А кого боитесь? У нас свободная страна. Нас не закошмарит никто. Вас закошмарили что-ли всех? Давайте повторите, что они говорили. Это ответ на ваш вопрос. Все, больше нет комментариев», — отреагировал тренер СКА.

Спартак
2:5
2:0, 0:3, 0:2
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
25.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 9120 зрителей
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Роман Ротенберг
Вратари
Дмитрий Николаев
(Дмитрий Николаев)
Егор Заврагин
(Егор Заврагин)
1-й период
01:30
Евгений Кузнецов
08:32
Евгений Кузнецов
08:32
Евгений Кузнецов
12:40
Павел Порядин
(Иван Морозов)
18:50
Егор Филин
(Даниэль Усманов)
2-й период
25:43
Евгений Кузнецов
(Никита Зайцев, Сергей Плотников)
26:10
Захар Бардаков
(Михаил Григоренко, Михаил Воробьев)
29:53
Иван Морозов
30:43
Василий Глотов
(Арсений Грицюк, Энтони Деанджело)
3-й период
42:14
Сергей Плотников
(Александр Никишин, Иван Демидов)
45:58
Данила Галенюк
(Михаил Воробьев, Захар Бардаков)
47:23
Энтони Деанджело
49:14
Александр Пашин
49:14
Сергей Плотников
53:36
Андрей Миронов
Статистика
6
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Спартак
СКА
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