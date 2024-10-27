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«Авангард» победил «Металлург» в матче КХЛ

Гол Вея принес «Авангарду» победу над «Металлургом» в матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Омский «Авангард» в овертайме обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Омске, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0). В составе победителей отличились Рид Буше (19-я минута), Семен Чистяков (33) и Линден Вей (63). У гостей шайбы забросили Роман Канцеров (4) и Данила Юров (25).

«Авангард» (15 очков) занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» (21) располагается на третьей строчке.

В другом матче дня нижегородское «Торпедо» дома уступило подмосковному «Витязю» — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1).

Авангард
Металлург Мг
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