«Авангард» победил «Металлург» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Омске, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0). В составе победителей отличились Рид Буше (19-я минута), Семен Чистяков (33) и Линден Вей (63). У гостей шайбы забросили Роман Канцеров (4) и Данила Юров (25).