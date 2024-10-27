В воскресенье подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с лидером Западной конференции и всей лиги «Локомотивом» из Ярославля. Игра стала дебютной в КХЛ для 19-летнего белорусского форварда Николая Салыго, который является лучшим бомбардиром Молодежной хоккейной лиги. В стартовой трети хозяева льда обеспечили себе отрыв в две шайбы, а на первых секундах второго периода довели перевес до трех голов.
После этого голкипер «Динамо» Андрей Тихомиров уступил место в воротах Егору Вельмакину. Россиянин в итоге сохранил владения в неприкосновенности, но «зубры» сумели отыграть только две шайбы: на 36-й минуте поединка в большинстве отличился Виталий Пинчук, а незадолго до финальной сирены точный бросок нанес Николас Мелош. Итоговый счет — 3:2 в пользу «Локомотива», выигравшего пятый матч кряду.
Хоккеисты «Динамо» остались на восьмом месте в таблице Запада, в активе минчан 21 очко после 19 игр. Отставание от седьмой строчки и отрыв от девятой позиции составляет один балл. Гостевое турне столичного клуба продолжится матчем в Череповце против «Северстали» 29 октября (19:00) и встречей с «Торпедо» в Нижнем Новгороде 31 октября (19.30).
Минские динамовцы уступили лучшей команде КХЛ на старте выездной серии
27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» неудачно начали очередную выездную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В воскресенье подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с лидером Западной конференции и всей лиги «Локомотивом» из Ярославля. Игра стала дебютной в КХЛ для 19-летнего белорусского форварда Николая Салыго, который является лучшим бомбардиром Молодежной хоккейной лиги. В стартовой трети хозяева льда обеспечили себе отрыв в две шайбы, а на первых секундах второго периода довели перевес до трех голов.
Игорь Никитин
Дмитрий Квартальнов
Даниил Исаев
Андрей Тихомиров
10:38
Вадим Мороз
11:43
Александр Радулов
(Степан Никулин, Мартин Гернат)
15:46
Егор Сурин
(Артур Каюмов, Алексей Береглазов)
20:16
Андрей Сергеев
(Артур Каюмов, Максим Березкин)
25:20
Артур Каюмов
35:03
Александр Радулов
36:08
Виталий Пинчук
(Александр Волков, Брэйди Лайл)
39:27
Илья Усов
48:05
Георгий Иванов
56:36
Рушан Рафиков
56:36
Илья Усов
58:24
Николас Мелош
(Крис Тирни, Сэм Энас)
8
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит