Минские динамовцы уступили лучшей команде КХЛ на старте выездной серии

В воскресенье подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с лидером Западной конференции и всей лиги «Локомотивом» из Ярославля. Игра стала дебютной в КХЛ для 19-летнего белорусского форварда Николая Салыго, который является лучшим бомбардиром Молодежной хоккейной лиги. В стартовой трети хозяева льда обеспечили себе отрыв в две шайбы, а на первых секундах второго периода довели перевес до трех голов.



После этого голкипер «Динамо» Андрей Тихомиров уступил место в воротах Егору Вельмакину. Россиянин в итоге сохранил владения в неприкосновенности, но «зубры» сумели отыграть только две шайбы: на 36-й минуте поединка в большинстве отличился Виталий Пинчук, а незадолго до финальной сирены точный бросок нанес Николас Мелош. Итоговый счет — 3:2 в пользу «Локомотива», выигравшего пятый матч кряду.



Хоккеисты «Динамо» остались на восьмом месте в таблице Запада, в активе минчан 21 очко после 19 игр. Отставание от седьмой строчки и отрыв от девятой позиции составляет один балл. Гостевое турне столичного клуба продолжится матчем в Череповце против «Северстали» 29 октября (19:00) и встречей с «Торпедо» в Нижнем Новгороде 31 октября (19.30).