Хоккеисты столичного «Динамо» проиграли «Северстали» на выезде

Форвард минского «Динамо» Шипачев побил рекорд КХЛ по набранным очкам



Во вторник подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с череповецкой «Северсталью», ворота которой в этом матче защищал голкипер национальной сборной Беларуси Константин Шостак. Поединок начался для «зубров» неудачно: гости получили отставание уже на 6-й минуте, а всего через 15 секунд пропустили во второй раз. В середине периода одну шайбу отыграл Вадим Мороз — форварду динамовцев ассистировал Вадим Шипачев, который благодаря этому результативному действию побил рекорд КХЛ по набранным очкам за карьеру.



В следующей трети Николас Мелош, казалось, сравнял цифры на табло, но тренерский штаб «сталеваров» запросил просмотр момента на предмет офсайда, после чего гол канадского защитника минчан был отменен. Отличиться по правилам в следующий раз гости смогли только в самой концовке матча, но к тому моменту череповчане были уже далеко впереди. Незадолго до сирены хозяева поразили пустые ворота «зубров» — в итоге 5:2, «Северсталь» обыгрывает «Динамо» уже в третий раз в нынешнем сезоне.



Это поражение стало для столичного клуба четвертым в шести последних матчах. Третий и заключительный поединок гостевого турне минчане проведут 31 октября в Нижнем Новгороде против седьмой команды Запада «Торпедо». Начало игры — в 19.30.