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Хоккеисты столичного «Динамо» проиграли «Северстали» на выезде

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» потерпели второе поражение в текущей выездной серии в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Форвард минского «Динамо» Шипачев побил рекорд КХЛ по набранным очкам

Во вторник подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с череповецкой «Северсталью», ворота которой в этом матче защищал голкипер национальной сборной Беларуси Константин Шостак. Поединок начался для «зубров» неудачно: гости получили отставание уже на 6-й минуте, а всего через 15 секунд пропустили во второй раз. В середине периода одну шайбу отыграл Вадим Мороз — форварду динамовцев ассистировал Вадим Шипачев, который благодаря этому результативному действию побил рекорд КХЛ по набранным очкам за карьеру.

В следующей трети Николас Мелош, казалось, сравнял цифры на табло, но тренерский штаб «сталеваров» запросил просмотр момента на предмет офсайда, после чего гол канадского защитника минчан был отменен. Отличиться по правилам в следующий раз гости смогли только в самой концовке матча, но к тому моменту череповчане были уже далеко впереди. Незадолго до сирены хозяева поразили пустые ворота «зубров» — в итоге 5:2, «Северсталь» обыгрывает «Динамо» уже в третий раз в нынешнем сезоне.

Это поражение стало для столичного клуба четвертым в шести последних матчах. Третий и заключительный поединок гостевого турне минчане проведут 31 октября в Нижнем Новгороде против седьмой команды Запада «Торпедо». Начало игры — в 19.30.

Северсталь
5:2
2:1, 0:0, 3:1
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
29.10.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец
Главные тренеры
Андрей Козырев
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Константин Шостак
Андрей Тихомиров
(Андрей Тихомиров)
1-й период
06:05
Данил Аймурзин
(Кирилл Пилипенко, Михаил Ильин)
06:18
Андрей Чуркин
08:55
Вадим Мороз
(Вадим Шипачев, Николас Мелош)
10:03
Даниил Сотишвили
2-й период
38:41
Алексей Кручинин
39:36
Командный штраф
3-й период
49:58
Давид Думбадзе
(Алексей Кручинин)
54:28
Никита Коростелев
(Руслан Абросимов, Владимир Грудинин)
57:02
Даниил Сотишвили
57:02
Константин Шостак
58:11
Андрей Чуркин
(Давид Думбадзе, Ярослав Дыбленко)
Статистика
6
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Северсталь
Динамо Мн
КХЛ: таблица и календарь