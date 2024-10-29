Форвард минского «Динамо» Шипачев побил рекорд КХЛ по набранным очкам
Во вторник подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с череповецкой «Северсталью», ворота которой в этом матче защищал голкипер национальной сборной Беларуси Константин Шостак. Поединок начался для «зубров» неудачно: гости получили отставание уже на 6-й минуте, а всего через 15 секунд пропустили во второй раз. В середине периода одну шайбу отыграл Вадим Мороз — форварду динамовцев ассистировал Вадим Шипачев, который благодаря этому результативному действию побил рекорд КХЛ по набранным очкам за карьеру.
В следующей трети Николас Мелош, казалось, сравнял цифры на табло, но тренерский штаб «сталеваров» запросил просмотр момента на предмет офсайда, после чего гол канадского защитника минчан был отменен. Отличиться по правилам в следующий раз гости смогли только в самой концовке матча, но к тому моменту череповчане были уже далеко впереди. Незадолго до сирены хозяева поразили пустые ворота «зубров» — в итоге 5:2, «Северсталь» обыгрывает «Динамо» уже в третий раз в нынешнем сезоне.
Это поражение стало для столичного клуба четвертым в шести последних матчах. Третий и заключительный поединок гостевого турне минчане проведут 31 октября в Нижнем Новгороде против седьмой команды Запада «Торпедо». Начало игры — в 19.30.
Хоккеисты столичного «Динамо» проиграли «Северстали» на выезде
29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» потерпели второе поражение в текущей выездной серии в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Форвард минского «Динамо» Шипачев побил рекорд КХЛ по набранным очкам
Андрей Козырев
Дмитрий Квартальнов
Константин Шостак
Андрей Тихомиров
(Андрей Тихомиров)
06:05
Данил Аймурзин
(Кирилл Пилипенко, Михаил Ильин)
06:18
Андрей Чуркин
08:55
Вадим Мороз
(Вадим Шипачев, Николас Мелош)
10:03
Даниил Сотишвили
38:41
Алексей Кручинин
39:36
Командный штраф
49:58
Давид Думбадзе
(Алексей Кручинин)
54:28
Никита Коростелев
(Руслан Абросимов, Владимир Грудинин)
57:02
Даниил Сотишвили
57:02
Константин Шостак
58:11
Андрей Чуркин
(Давид Думбадзе, Ярослав Дыбленко)
6
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит