«Ак Барс» выиграл все матчи у «Металлурга» в нынешнем чемпионате КХЛ

За свою карьеру Яшкин отметился 150 шайбами в лиге. Форвард «Магнитки» Даниил Вовченко провел свой 500-й матч в КХЛ. «Ак Барс» не отдал «Металлургу» ни одного очка в личных противостояниях в этом сезоне, ранее казанцы обыграли уральцев со счетом 2:0, 4:3 и 5:0.