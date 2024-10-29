«Ак Барс» выиграл все матчи у «Металлурга» в нынешнем чемпионате КХЛ

Последняя встреча команд в «регулярке» прошла во вторник в Казани и завершилась со счетом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) в пользу хозяев. На дубли Дмитрия Яшкина (18-я и 51-я минуты) и Артема Галимова (19, 60) гости сумели ответить только шайбой Данилы Юрова (23).
За свою карьеру Яшкин отметился 150 шайбами в лиге. Форвард «Магнитки» Даниил Вовченко провел свой 500-й матч в КХЛ. «Ак Барс» не отдал «Металлургу» ни одного очка в личных противостояниях в этом сезоне, ранее казанцы обыграли уральцев со счетом 2:0, 4:3 и 5:0.
Защитник хабаровского «Амура» Яков Рылов во вторник провел свой 1000-й матч в элитном дивизионе российского хоккея. Юбилей пришелся на встречу против одной из бывших команд 39-летнего хоккеиста — московского «Динамо». «Бело-голубые» омрачили Рылову праздник, одержав победу со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Шайбу забросил Егор Римашевский (14), а голкипер «Динамо» Максим Моторыгин оформил третий шатаут в сезоне и в карьере, отразив 35 бросков.
«Ак Барс» (24 очка) занимает третье место в таблице Восточной конференции, действующий обладатель Кубка Гагарина «Металлург» (21) идет пятым, а «Амур» (12) — 11-м. «Динамо» (24) располагается на шестой строчке на Западе.