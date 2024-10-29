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«Ак Барс» выиграл все матчи у «Металлурга» в нынешнем чемпионате КХЛ

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» выиграл у магнитогорского «Металлурга» все четыре очных матча в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Последняя встреча команд в «регулярке» прошла во вторник в Казани и завершилась со счетом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) в пользу хозяев. На дубли Дмитрия Яшкина (18-я и 51-я минуты) и Артема Галимова (19, 60) гости сумели ответить только шайбой Данилы Юрова (23).

За свою карьеру Яшкин отметился 150 шайбами в лиге. Форвард «Магнитки» Даниил Вовченко провел свой 500-й матч в КХЛ. «Ак Барс» не отдал «Металлургу» ни одного очка в личных противостояниях в этом сезоне, ранее казанцы обыграли уральцев со счетом 2:0, 4:3 и 5:0.

Защитник хабаровского «Амура» Яков Рылов во вторник провел свой 1000-й матч в элитном дивизионе российского хоккея. Юбилей пришелся на встречу против одной из бывших команд 39-летнего хоккеиста — московского «Динамо». «Бело-голубые» омрачили Рылову праздник, одержав победу со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Шайбу забросил Егор Римашевский (14), а голкипер «Динамо» Максим Моторыгин оформил третий шатаут в сезоне и в карьере, отразив 35 бросков.

«Ак Барс» (24 очка) занимает третье место в таблице Восточной конференции, действующий обладатель Кубка Гагарина «Металлург» (21) идет пятым, а «Амур» (12) — 11-м. «Динамо» (24) располагается на шестой строчке на Западе.

Ак Барс
4:1
2:0, 0:1, 2:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
29.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Андрей Разин
Вратари
Амир Мифтахов
(Амир Мифтахов)
Александр Смолин
(Александр Смолин, Александр Смолин)
1-й период
13:08
Дмитрий Кателевский
17:01
Дмитрий Яшкин
(Александр Барабанов, Кирилл Семенов)
18:49
Артем Галимов
(Илья Сафонов, Егор Коршков)
19:44
Дмитрий Юдин
2-й период
22:15
Данила Юров
24:37
Илья Сафонов
24:37
Данила Паливко
28:42
Роман Канцеров
3-й период
50:42
Командный штраф
50:52
Дмитрий Яшкин
(Александр Барабанов, Артем Галимов)
54:19
Митчелл Миллер
54:19
Денис Зернов
59:42
Артем Галимов
(Егор Коршков)
Статистика
8
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Ак Барс
Металлург Мг
КХЛ: таблица и календарь