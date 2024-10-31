Последней остановкой подопечных Дмитрия Квартальнова в данном гостевом турне стал Нижний Новгород, где «зубров» принимало местное Торпедо. В составе хозяев на этот матч вышли двое белорусских игроков — вратарь Иван Кульбаков и защитник Даниил Бокун. Стартовая треть закончилась с минимальным перевесом минчан, за которых первую шайбу в сезоне забросил Даниил Липский.
В начале второго периода нижегородцы сравняли цифры, но уже через минуту Виталий Пинчук вновь вывел гостей вперед, а незадолго до ухода на перерыв преимущество «зубров» упрочил Даниил Сотишвили. В заключительной трети «бело-голубые» нанесли еще два точных броска: отличились Александр Волков и Сергей Кузнецов. Финальный счет — 5:2 в пользу «Динамо».
Таким образом, в данном гостевом турне хоккеисты столичного клуба набрали два очка из шести возможных — ранее были поражения от «Локомотива» (2:3) и «Северстали» (2:5). В таблице Западной конференции минчане догнали «Торпедо»: команды делят 7−8-е места с 23 баллами. Далее «зубров» ожидает четырехматчевая домашняя серия, по ходу которой наши хоккеисты сыграют с «Витязем» (4 ноября), «Салаватом Юлаевым» (07.11) и снова с «Северсталью» (10.11) и «Торпедо» (13.11).
Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Торпедо» на выезде
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» удачно завершили очередную выездную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-24/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Последней остановкой подопечных Дмитрия Квартальнова в данном гостевом турне стал Нижний Новгород, где «зубров» принимало местное Торпедо. В составе хозяев на этот матч вышли двое белорусских игроков — вратарь Иван Кульбаков и защитник Даниил Бокун. Стартовая треть закончилась с минимальным перевесом минчан, за которых первую шайбу в сезоне забросил Даниил Липский.
Игорь Ларионов
Дмитрий Квартальнов
Иван Кульбаков
(Иван Кульбаков)
Андрей Тихомиров
09:55
Денис Почивалов
13:20
Даниил Липский
(Егор Бориков, Тимофей Ковгореня)
15:53
Денис Почивалов
21:07
Николас Мелош
22:36
Василий Атанасов
(Максим Летунов, Никита Артамонов)
23:29
Виталий Пинчук
(Александр Волков, Джордан Гросс)
27:41
Даниил Сотишвили
29:58
Сергей Гончарук
33:40
Тимофей Ковгореня
37:47
Даниил Сотишвили
(Сергей Кузнецов, Роберт Хэмилтон)
38:23
Егор Виноградов
45:37
Егор Виноградов
(Евгений Свечников)
57:18
Александр Волков
(Виталий Пинчук, Сэм Энас)
58:59
Сергей Кузнецов
(Даниил Сотишвили, Крис Тирни)
8
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит