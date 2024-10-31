Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Торпедо» на выезде

Последней остановкой подопечных Дмитрия Квартальнова в данном гостевом турне стал Нижний Новгород, где «зубров» принимало местное Торпедо. В составе хозяев на этот матч вышли двое белорусских игроков — вратарь Иван Кульбаков и защитник Даниил Бокун. Стартовая треть закончилась с минимальным перевесом минчан, за которых первую шайбу в сезоне забросил Даниил Липский.



В начале второго периода нижегородцы сравняли цифры, но уже через минуту Виталий Пинчук вновь вывел гостей вперед, а незадолго до ухода на перерыв преимущество «зубров» упрочил Даниил Сотишвили. В заключительной трети «бело-голубые» нанесли еще два точных броска: отличились Александр Волков и Сергей Кузнецов. Финальный счет — 5:2 в пользу «Динамо».



Таким образом, в данном гостевом турне хоккеисты столичного клуба набрали два очка из шести возможных — ранее были поражения от «Локомотива» (2:3) и «Северстали» (2:5). В таблице Западной конференции минчане догнали «Торпедо»: команды делят 7−8-е места с 23 баллами. Далее «зубров» ожидает четырехматчевая домашняя серия, по ходу которой наши хоккеисты сыграют с «Витязем» (4 ноября), «Салаватом Юлаевым» (07.11) и снова с «Северсталью» (10.11) и «Торпедо» (13.11).