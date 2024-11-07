Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Думаю, ФХР услышат»: Третьяк — о желании КХЛ возродить Ярмарку юниоров

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал заявление ФХР касательно возможного возвращения Ярмарки юниоров в КХЛ.

Источник: Чемпионат.com

— ФХР высказалась против ярмарки юниоров, но КХЛ теперь — независимая лига. Может ли ФХР повлиять на это решение?

— Наверняка нас пригласят, ведь создана рабочая группа. Мы своё мнение уже высказали, но там тоже скажем, потому что нас это волнует. Мы не можем всё слепо копировать с НХЛ. Ни у одного клуба НХЛ нет своей школы, они не тратят деньги на школы. Я играл за ЦСКА всё время, у меня была цель — попасть в основную команду. А здесь ЦСКА платит деньги, а лучший хоккеист уедет в Хабаровск, Новосибирск или ещё куда. Это немного не стыкуется. Мы волнуемся, что клубы перестанут содержать школы. А зачем содержать, если они ничего не получат, если игроки уйдут в другой клуб? С одной стороны, я понимаю КХЛ, они хотят уравнять, как в НХЛ, где самый лучший игрок переходит в команду, которая занимает последнее место. Но у нас не НХЛ, а КХЛ.

Я как президент ФХР забочусь о развитии всего хоккея — детского. У нас есть клубы, которые воспитывают детей, и клуб должен иметь возможность, чтобы эти ребята играли у себя. Мы готовы к обсуждению. Мы уже выразили своё мнение и там ещё выразим его. Думаю, нас услышат.

— Уже есть клубы, которые обращались к ФХР по этому вопросу?

— Нет, у нас пока нет никаких заявлений. Вопрос только недавно встал, когда будут какие-то новости, мы сможем сказать, какие клубы недовольны, какие хотят, какие нет. Сейчас у меня нет информации, — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

КХЛ: таблица и календарь