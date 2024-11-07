«Думаю, ФХР услышат»: Третьяк — о желании КХЛ возродить Ярмарку юниоров

— Наверняка нас пригласят, ведь создана рабочая группа. Мы своё мнение уже высказали, но там тоже скажем, потому что нас это волнует. Мы не можем всё слепо копировать с НХЛ. Ни у одного клуба НХЛ нет своей школы, они не тратят деньги на школы. Я играл за ЦСКА всё время, у меня была цель — попасть в основную команду. А здесь ЦСКА платит деньги, а лучший хоккеист уедет в Хабаровск, Новосибирск или ещё куда. Это немного не стыкуется. Мы волнуемся, что клубы перестанут содержать школы. А зачем содержать, если они ничего не получат, если игроки уйдут в другой клуб? С одной стороны, я понимаю КХЛ, они хотят уравнять, как в НХЛ, где самый лучший игрок переходит в команду, которая занимает последнее место. Но у нас не НХЛ, а КХЛ.