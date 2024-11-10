ЦСКА победил «Ладу» в матче Континентальной хоккейной лиги

ЦСКА прервал трехматчевую победную серию «Лады» и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 29 очков в 23 играх. «Лада» идет седьмой на Востоке с 23 очками после 23 встреч. В следующем матче ЦСКА примет ярославский «Локомотив» 14 ноября, «Лада» 12 ноября на выезде сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым».