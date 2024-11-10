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ЦСКА победил «Ладу» в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 4:1.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл тольяттинскую «Ладу» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Егор Фатеев (29-я и 39-я минуты), Владислав Каменев (33) и Денис Гурьянов (52). У «Лады» отличился Дмитрий Кугрышев (36).

Нападающий ЦСКА Максим Мамин провел 500-й матч в КХЛ. Игрок выступал в лиге только в составе ЦСКА, вместе с армейцами он дважды (2019, 2023) выиграл Кубок Гагарина.

ЦСКА прервал трехматчевую победную серию «Лады» и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 29 очков в 23 играх. «Лада» идет седьмой на Востоке с 23 очками после 23 встреч. В следующем матче ЦСКА примет ярославский «Локомотив» 14 ноября, «Лада» 12 ноября на выезде сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым».

ЦСКА
4:1
0:0, 0:0, 0:0
Лада
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
10.11.2024, 13:00 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена
Главные тренеры
Илья Воробьев
Олег Браташ
Вратари
Иван Просветов
Владислав Подъяпольский
Статистика
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Станислав Раминг
(Россия, Екатеринбург)
Главный судья
Антон Прокуратов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ЦСКА
Лада
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