ЦСКА победил «Ладу» в матче Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл тольяттинскую «Ладу» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Егор Фатеев (29-я и 39-я минуты), Владислав Каменев (33) и Денис Гурьянов (52). У «Лады» отличился Дмитрий Кугрышев (36).
Нападающий ЦСКА Максим Мамин провел 500-й матч в КХЛ. Игрок выступал в лиге только в составе ЦСКА, вместе с армейцами он дважды (2019, 2023) выиграл Кубок Гагарина.
ЦСКА прервал трехматчевую победную серию «Лады» и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 29 очков в 23 играх. «Лада» идет седьмой на Востоке с 23 очками после 23 встреч. В следующем матче ЦСКА примет ярославский «Локомотив» 14 ноября, «Лада» 12 ноября на выезде сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым».