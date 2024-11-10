Минские динамовцы одержали домашнюю победу над «Северсталью»

В стартовой трети соперники обменялись голами: гости вышли вперед на 10-й минуте, а незадолго до перерыва паритет восстановил Даниил Сотишвили. Во втором периоде зрители также увидели две заброшенные шайбы, но на этот раз обе за авторством белорусов — поздравления от партнеров принимали Егор Бориков и Виталий Пинчук. В заключительной трети счет на табло не изменился — в итоге 3:1 в пользу «Динамо».