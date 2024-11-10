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Минские динамовцы одержали домашнюю победу над «Северсталью»

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» одержали вторую победу в текущей домашней серии в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В воскресенье подопечные Дмитрия Квартальнова принимали «Северсталь», эта очная встреча стала для команд уже пятой за полтора месяца. Ворота череповецкого клуба в этом матче защищал белорусский голкипер Константин Шостак.

В стартовой трети соперники обменялись голами: гости вышли вперед на 10-й минуте, а незадолго до перерыва паритет восстановил Даниил Сотишвили. Во втором периоде зрители также увидели две заброшенные шайбы, но на этот раз обе за авторством белорусов — поздравления от партнеров принимали Егор Бориков и Виталий Пинчук. В заключительной трети счет на табло не изменился — в итоге 3:1 в пользу «Динамо».

Таким образом, наша команда прервала серию поражений от «Северстали», которая насчитывала три матча. Эта победа стала для «зубров» второй на родном льду в ноябре, ранее минчане обыграли «Салават Юлаев» (3:2, по буллитам) и проиграли «Витязю» (1:4).

Домашняя серия столичного клуба завершится в среду, противостоять динамовцам будет нижегородское «Торпедо». Поединок на «Минск-Арене» стартует в 19:10.

Динамо Мн
3:1
1:1, 2:0, 0:0
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
10.11.2024, 17:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Андрей Козырев
Вратари
Андрей Тихомиров
Константин Шостак
1-й период
04:13
Роман Горбунов
09:58
Тимур Муханов
(Егор Степанов)
17:02
Даниил Сотишвили
(Крис Тирни)
2-й период
23:14
Егор Бориков
(Ксавье Уэлле)
32:39
Владимир Грудинин
37:17
Янни Калдис
38:40
Иван Подшивалов
39:56
Виталий Пинчук
(Диллон Дюбе, Брэйди Лайл)
Статистика
2
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо Мн
Северсталь
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