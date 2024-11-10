Минские динамовцы одержали домашнюю победу над «Северсталью»

В воскресенье подопечные Дмитрия Квартальнова принимали «Северсталь», эта очная встреча стала для команд уже пятой за полтора месяца. Ворота череповецкого клуба в этом матче защищал белорусский голкипер Константин Шостак.
В стартовой трети соперники обменялись голами: гости вышли вперед на 10-й минуте, а незадолго до перерыва паритет восстановил Даниил Сотишвили. Во втором периоде зрители также увидели две заброшенные шайбы, но на этот раз обе за авторством белорусов — поздравления от партнеров принимали Егор Бориков и Виталий Пинчук. В заключительной трети счет на табло не изменился — в итоге 3:1 в пользу «Динамо».
Таким образом, наша команда прервала серию поражений от «Северстали», которая насчитывала три матча. Эта победа стала для «зубров» второй на родном льду в ноябре, ранее минчане обыграли «Салават Юлаев» (3:2, по буллитам) и проиграли «Витязю» (1:4).
Домашняя серия столичного клуба завершится в среду, противостоять динамовцам будет нижегородское «Торпедо». Поединок на «Минск-Арене» стартует в 19:10.