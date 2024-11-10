Квартальнов о матче с «Северсталью»: здорово, что нашли силы и эмоции отыграться и победить

Воскресный поединок на «Минск-Арене» завершился победой столичного клуба со счетом 3:1. Хозяева пропустили первыми, но еще до перерыва Даниил Сотишвили сравнял цифры, а во втором периоде за «зубров» забросили Егор Бориков и Виталий Пинчук.



«Игру начали плохо, можно сказать, провалили первый период, только в последние пять минут собрались. Могли пропустить еще больше, но нас подтащил Андрей Тихомиров. Проблема плохого старта остается, игроки сами все понимают. Здорово, что ребята нашли в себе силы и эмоции отыграться и победить, — сказал Квартальнов. — Второй период был хороший, в третьем мы играли по счету и закончили без нервов. Бориков в результативной атаке технически здорово исполнил свой бросок, и в целом он молодец сегодня. Когда Пинчук забросил в большинстве, стало уже полегче. Хотелось бы реализовывать большинство чаще. Это был матч против прямого конкурента, игра, как говорится, за четыре очка. При полной арене нужно было достать из себя все возможное».



Четвертый и заключительный поединок в домашней серии минское «Динамо» проведет 13 ноября против нижегородского «Торпедо», с которым делит 7−8-е места в таблице Западной конференции — у обеих команд по 27 очков. Встреча стартует в 19.10.