«Амур» обновил клубный антирекорд по поражениям подряд в КХЛ

ХАБАРОВСК, 11 ноября. /ТАСС/. Челябинский «Трактор» обыграл хабаровский «Амур» со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Никита Тертышный (18-я минута), Александр Кадейкин (33), Семен Дер-Аргучинцев (42) и Андрей Светлаков (60). У «Амура» голы забили Алекс Гальченюк (2, 35) и Иван Мищенко (60).
«Амур» проиграл в 12-м матче подряд в КХЛ, обновив клубный антирекорд. Антирекорд лиги принадлежит «Сочи» (21 матч).
Нападающий «Амура» Олег Ли провел 500-й матч в КХЛ, в его активе 158 очков (66 шайб + 92 передачи). Форвард «Трактора» Тертышный достиг отметки в 200 матчей в лиге, на его счету 91 (43+48) очко.
«Трактор» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 37 очков в 25 матчах. «Амур» располагается на последней строчке с 13 очками в 26 встречах. В следующем матче «Трактор» 13 ноября сыграет в гостях с магнитогорским «Металлургом», «Амур» 18 ноября проведет гостевой матч против петербургского СКА.