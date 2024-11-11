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«Амур» обновил клубный антирекорд по поражениям подряд в КХЛ

Клуб из Хабаровска проиграл в 12-м матче подряд.

Источник: ХК "Амур"

ХАБАРОВСК, 11 ноября. /ТАСС/. Челябинский «Трактор» обыграл хабаровский «Амур» со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Никита Тертышный (18-я минута), Александр Кадейкин (33), Семен Дер-Аргучинцев (42) и Андрей Светлаков (60). У «Амура» голы забили Алекс Гальченюк (2, 35) и Иван Мищенко (60).

«Амур» проиграл в 12-м матче подряд в КХЛ, обновив клубный антирекорд. Антирекорд лиги принадлежит «Сочи» (21 матч).

Нападающий «Амура» Олег Ли провел 500-й матч в КХЛ, в его активе 158 очков (66 шайб + 92 передачи). Форвард «Трактора» Тертышный достиг отметки в 200 матчей в лиге, на его счету 91 (43+48) очко.

«Трактор» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 37 очков в 25 матчах. «Амур» располагается на последней строчке с 13 очками в 26 встречах. В следующем матче «Трактор» 13 ноября сыграет в гостях с магнитогорским «Металлургом», «Амур» 18 ноября проведет гостевой матч против петербургского СКА.

Амур
3:4
1:1, 1:1, 1:2
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
11.11.2024, 12:00 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена
Главные тренеры
Бенуа Гру
Вратари
Дмитрий Лозебников
(Дмитрий Лозебников, Дмитрий Лозебников)
Закари Фукале
1-й период
01:25
Алекс Гальченюк
(Владислав Барулин, Ефим Гуркин)
17:17
Никита Тертышный
(Максим Шабанов)
2-й период
20:28
Алекс Гальченюк
29:25
Андрей Светлаков
32:47
Александр Кадейкин
(Максим Шабанов)
34:31
Алекс Гальченюк
(Кэмерон Ли)
35:59
Ефим Гуркин
3-й период
40:34
Алекс Гальченюк
41:14
Семен Дер-Аргучинцев
(Максим Шабанов, Григорий Дронов)
59:09
Андрей Светлаков
59:56
Иван Мищенко
(Кэмерон Ли)
Статистика
6
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Амур
Трактор
КХЛ: таблица и календарь