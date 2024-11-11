«Амур» обновил клубный антирекорд по поражениям подряд в КХЛ

«Трактор» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 37 очков в 25 матчах. «Амур» располагается на последней строчке с 13 очками в 26 встречах. В следующем матче «Трактор» 13 ноября сыграет в гостях с магнитогорским «Металлургом», «Амур» 18 ноября проведет гостевой матч против петербургского СКА.