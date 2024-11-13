«Денег никогда не увидим». В Финляндии завершилась эпопея с продажей арены Ротенберга

Один из них, Хейкки Виитикко, прокомментировал сделку изданию Iltalehti: «Это заняло около двух с половиной лет. Не знаю, был ли момент, когда я уже терял веру, но её точно проверяли на прочность. Кажется, тут дело в разнице культур. Сам я раньше практически не вёл бизнес с восточным соседом, но общался с людьми, которые этим занимались. Там они всё делают по-другому. У них немного другой подход к делам, чем у нас в Финляндии. Ну и санкции, конечно, тоже повлияли».