«Авангард» устроил трансферный бум в КХЛ! Что всё это значит?

Как мы уже сообщали, в омском клубе договорились с покинувшим «Барыс» Майклом Маклаудом, на которого также претендовал «Ак Барс». Это грядущее подписание можно одобрить, однако и здесь есть загвоздка. 22 апреля 2025 года у канадца суд, придётся улетать домой, а значит, что помочь североамериканец может только в регулярном чемпионате. Разумеется, далеко не факт, что Омск в своём нынешнем состоянии вообще попадёт в плей-офф, но ведь закладываться нужно именно под это.