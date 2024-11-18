«Автомобилист» продлил победную серию до семи матчей

Выездную серию команда из Екатеринбурга провела успешно, набрав шесть очков в трех поединках. При этом победа с «Адмиралом», которой уральцы завершали выездное турне, далась непросто. Уральцы трижды отыгрывались, взять верх над дальневосточной командой удалось обыграть лишь в серии буллитов.
В ответном поединке строгая игра от обороны не позволяла часто забрасывать шайбы. В первом периоде хозяева площадки перебросали соперника, но так и не смогли отличиться. Шанс открыть счет у дружины Николая Заварухина был, когда приморский клуб заработал два удаления подряд, однако реализовать численное преимущество не удалось, даже при игре вшестером. Гости сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности, а затем сами проверили на прочность голкипера «Автомобилиста».
Забить «Автомобилисту» помогло очередное удаление в составе «Адмирала». В середине второго периода Артем Чмыхов отправился на скамейку штрафников, чем и воспользовались хозяева льда. Алексей Бывальцев выиграл борьбу за шайбу, отдал передачу на Стефана да Косту, а француз — на Семена Кизимова. Кизимов выкатился перед вратарем и уложил игровой снаряд под перекладину над ловушкой Андрея Мишурова, открыв счет в этом поединке.
Вскоре хозяева остались в меньшинстве, но соперник не создал опасных моментов, более того, на контратаке у Андрея Обидна был хороший шанс увеличить преимущество. Еще несколько шансов увеличить преимущество уральцы имели в концовке периода.
В заключительной трети матча подопечные Леонида Тамбиева активизировались и даже получили возможность сыграть в большинстве, но оборона уральцев нивелировала попытки взятия ворот и до финальной сирены сдерживала натиск гостей. Несмотря на то, что «Адмирал» стремился перевести игру в овертайм, счет больше не изменился — 1:0. Владимир Галкин в третий раз в сезоне записал на свой счет «сухарь», отразив за матч 24 броска, а «Автомобилист» одержал седьмую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ.
Сейчас екатеринбуржцы занимают второе место в Восточной конференции. От лидера — челябинского «Трактора» их отделяет три очка, а у подопечных Николая Заварухина одна игра в запасе. Домашнюю серию «Автомобилист» продолжит матчем с «Нефтехимиком», который пройдет 18 ноября.