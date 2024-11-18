«Автомобилист» продлил победную серию до семи матчей

В ответном поединке строгая игра от обороны не позволяла часто забрасывать шайбы. В первом периоде хозяева площадки перебросали соперника, но так и не смогли отличиться. Шанс открыть счет у дружины Николая Заварухина был, когда приморский клуб заработал два удаления подряд, однако реализовать численное преимущество не удалось, даже при игре вшестером. Гости сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности, а затем сами проверили на прочность голкипера «Автомобилиста».