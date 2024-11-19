«Амур» обменял Дрозга в «Куньлунь»

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Словенский форвард Ян Дрозг перешел в результате обмена из хабаровского «Амура» в китайский «Куньлунь Ред Стар», сообщается в Telegram-канале дальневосточного клуба КХЛ.
Взамен Дрозга «Амур» получил права на американского голкипера Мэтта Джурусика, который выступал за «Куньлунь» с 2022 по 2024 год.
Дрозг перешел в «Амур» в сезоне-2022/23 и провел за хабаровчан в КХЛ 118 матчей, в которых набрал 58 очков (22 шайбы + 36 передач). В нынешнем сезоне на его счету 6 (2+4) очков в 23 матчах. Джурусик отыграл за два сезона в КХЛ 60 матчей, одержав 17 побед и оформив шесть шатаутов.
Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило отметил, что этим обменом клуб намерен решить одну из важнейших для себя задач по укреплению вратарской линии.
«Вместе с тренерским штабом мы сошлись во мнении, что одна из наших важнейший задач — это усиление вратарской линии. Был найден вариант с Мэттом Джурусиком, который очень неплохо проявил себя в прошлых сезонах в составе “Куньлуня”. Отмечу, что рынок вратарей сейчас не просто скудный, а практически пустой. Поэтому возможность получить такого игрока — это отличный шанс, который нельзя было упускать. К сожалению, в качестве компенсации за него пришлось отдать Яна Дрозга. Мы пытались найти другое решение, но китайская сторона дала понять, что это единственный вариант. Поэтому мы благодарим Яна за работу, но дальше идем разными путями», — сказал Покотило.
«Что касается Джурусика, то мы пообщались с ним и очень впечатлены уровнем его мотивации. Прежде всего, его интересовал не размер контракта, а возможность играть в КХЛ. Из-за разногласий по новому контракту с “Куньлунем” Мэтт давно не имел игровой практики, но ему есть что доказывать. Нам такое отношение к делу импонирует. Ну, а в уровне его квалификации сомнений нет. Мы уже занимаемся оформлением необходимых документов и ожидаем, что в начале декабря он сможет дебютировать за нашу команду», — добавил функционер.