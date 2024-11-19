«Амур» обменял Дрозга в «Куньлунь»

«Вместе с тренерским штабом мы сошлись во мнении, что одна из наших важнейший задач — это усиление вратарской линии. Был найден вариант с Мэттом Джурусиком, который очень неплохо проявил себя в прошлых сезонах в составе “Куньлуня”. Отмечу, что рынок вратарей сейчас не просто скудный, а практически пустой. Поэтому возможность получить такого игрока — это отличный шанс, который нельзя было упускать. К сожалению, в качестве компенсации за него пришлось отдать Яна Дрозга. Мы пытались найти другое решение, но китайская сторона дала понять, что это единственный вариант. Поэтому мы благодарим Яна за работу, но дальше идем разными путями», — сказал Покотило.