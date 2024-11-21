Тульский клуб АКМ подал заявку на участие в Континентальной хоккейной лиге

«Руководство АКМ сообщает, что действительно уже подали заявку на вступление в КХЛ. При этом мы полностью согласны с комментарием президента лиги Алексея Морозова о несоответствии ледового дворца в Туле требованиям КХЛ. В настоящее время найдено решение выхода из данной ситуации, определен подрядчик, делаются расчеты для приведения ледового дворца в Туле в соответствие с требованиями лиги», — сообщили в пресс-службе АКМ.