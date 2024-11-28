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«Салават Юлаев» одержал крупную сухую победу над «Витязем» в Уфе

В Уфе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал подмосковный «Витязь».

Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 14-й минуте второй двадцатиминутки Нэйтан Тодд с передач Джоша Ливо и Шелдона Ремпала открыл счёт в матче. Спустя три минуты Данил Алалыкин с передач Владислава Ефремова и Алексея Василевского удвоил преимущество уфимского клуба. На 18-й минуте периода Деннис Ян с передач Артёма Горшкова и Ярослава Цулыгина сделал счёт 3:0.

В конце игры Александр Хмелевски установил окончательный счёт во встрече.

Салават Юлаев
4:0
0:0, 3:0, 1:0
Витязь
Хоккей, КХЛ, Неделя 13
28.11.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена
Главные тренеры
Виктор Козлов
Павел Десятков
Вратари
Александр Самонов
Максим Дорожко
1-й период
04:11
Алексей Василевский
12:25
Станислав Яровой
2-й период
33:23
Владислав Валенцов
33:44
Нэйтан Тодд
(Джош Ливо, Шелдон Ремпал)
36:41
Данил Алалыкин
(Владислав Ефремов, Алексей Василевский)
37:06
Денис Ян
(Артем Горшков, Ярослав Цулыгин)
3-й период
40:50
Руслан Педан
44:52
Алексей Василевский
57:19
Александр Хмелевский
(Нэйтан Тодд, Джош Ливо)
Статистика
4
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Кулаков
(Россия, Тверь)
Главный судья
Валерий Якимов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Салават Юлаев
Витязь
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