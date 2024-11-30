СКА устроил голевое безумие, «Спартак» завершил кошмарную неделю. Итоги дня в КХЛ

В конце игры Марат Хайруллин установил окончательный счёт в матче, набрав своё пятое очко в этой встрече. Также пять очков в матче набрав и Кузнецов. В активе Марата три точных броска и две результативные передачи, тогда как Евгений однажды забил сам и ещё четыре раза ассистировал партнёрам.