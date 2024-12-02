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Омский «Авангард» подписал тренера Дэйва Барра из НХЛ

Омский хоккейный клуб Авангард сообщил в понедельник, 2 декабря 2024 года, о подписании двухлетнего контракта с канадским тренером Дэйвом Барром.

Источник: БЕЛТА

«64-летний канадский специалист за 20-летнюю карьеру игрока выступал в различных североамериканских лигах, в том числе в НХЛ за “Бостон Брюинз”, “Нью-Йорк Рейнджерс”, “Сент-Луис Блюз”, “Хартфорд Вейлерс”, “Детройт Ред Вингз”, “Нью Джерси Девилз” и “Даллас Старз”. Провел 685 матчей, набрал 354 (140+214) очка», — заявили в клубе.

Отмечается, что Дэйв Барр начал карьеру тренера в сезоне 1995/96. Прошел через североамериканские лиги к НХЛ, где работал помощником главного тренера в «Колорадо Эвеланш», «Миннесоте Уайлд», «Нью Джерси Девилз», «Баффало Сейбрз», «Флориде Пантерз» и «Сан-Хосе Шаркс».

Таким образом, в тренерском штабе хоккейного клуба появился еще один канадец.

Ранее стало известно, что «Авангард» нашел нового главного тренера команды — контракт на два сезона подписан с канадским специалистом Ги Буше. До его прибытия в Омск обязанности главного тренера исполняет Сергей Звягин.