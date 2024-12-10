Талантливый снайпер, который станет уникальным для КХЛ. Какого игрока подписал «Спартак»?

По окончании того сезона, который получился для Перлини крайне неудачным — четыре очка в 39 матчах, он на год съездил в Швейцарию, а затем перешёл в «Эдмонтон», ставший, как уже было сказано, его последним пристанищем в НХЛ. Дальнейшая командировка в АХЛ была далеко не самой яркой — Брендан провёл хороший отрезок в «Бейкерсфилде» (18 очков в 18 матчах), но затем в «Чикаго» (15 в 26) и «Шарлотте» (20 в 37) был уже не так успешен. Как итог — контракта в Северной Америке ему больше не предложили, и новый клуб некогда талантливый форвард смог найти только к середине декабря.