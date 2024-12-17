Тренерский штаб минского «Динамо» пополнили два специалиста

Ковалёв как тренер работал со сборной Китая и клубом «Чайна Дрэгонз». В сезоне-2010/2011 возглавил динамовский фарм-клуб в МХЛ. В сезоне-2012/2013 — главный тренер юношеской (U18) сборной Беларуси. В сезоне-2014/2015 стал ассистентом Любомира Поковича в минском «Динамо». В сезоне-2015/2016 был главным тренером «Динамо». Ковалёв работал в Польше, возглавлял ХК «Брест», «Динамо-Олимпик». В сезоне-2018/2019 возвращался в «Динамо», где был ассистентом Андрея Сидоренко.