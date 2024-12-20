Во втором поединке выездной серии подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с казанским «Ак Барсом». Уже на пятой минуте встречи «зубры» получили право сыграть в большинстве и своей возможностью гости воспользовались — лишнего реализовал Александр Волков. Незадолго до окончания стартовой трети динамовцы провели еще одну результативную атаку: капитан клуба Андрей Стась нанес не самый опасный бросок, но голкипер соперника отбил шайбу в свои ворота. В концовке второго периода казанцы отыграли один гол, но за оставшееся время сравнять цифры не смогли. Точку в игре броском в пустые ворота поставил Волков, оформивший дубль. Как итог — 3:1, столичный клуб выигрывает третий матч подряд. Настолько продолжительный победный отрезок в этом сезоне «зубры» еще не выдавали. «Динамо» осталось на 7-м месте в таблице Западной конференции КХЛ, в активе «бело-голубых» 42 балла в 36 играх. Идущий третьим на Востоке «Ак Барс» прервал серию из шести матчей с набранными очками. Далее минчан ожидает вынесенный поединок регулярного чемпионата против московского «Спартака», который состоится в столице Узбекистана Ташкенте 22 декабря. Данный матч пройдет в рамках проекта KHL World Games, наша команда примет участие в подобной игре впервые. Встреча на «Хумо Арене» начнется в 17.00 по белорусскому времени.
Минские динамовцы впервые в сезоне КХЛ одержали три победы подряд
20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» добились победы в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
20.12.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 7827 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Амир Мифтахов
Василий Демченко
1-й период
04:10
Алексей Марченко
04:52
Александр Волков
(Сэм Энас)
05:22
Илья Усов
13:01
Александр Барабанов
15:40
Андрей Стась
(Егор Бориков, Роберт Хэмилтон)
18:13
Алексей Марченко
2-й период
38:20
Дмитрий Яшкин
(Кирилл Семенов, Митчелл Миллер)
3-й период
42:22
Митчелл Миллер
56:23
Илья Сафонов
56:23
Илья Усов
56:28
Никита Пышкайло
59:30
Александр Волков
(Никита Пышкайло)
Статистика
10
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит