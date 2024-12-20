Минские динамовцы впервые в сезоне КХЛ одержали три победы подряд

Во втором поединке выездной серии подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с казанским «Ак Барсом». Уже на пятой минуте встречи «зубры» получили право сыграть в большинстве и своей возможностью гости воспользовались — лишнего реализовал Александр Волков. Незадолго до окончания стартовой трети динамовцы провели еще одну результативную атаку: капитан клуба Андрей Стась нанес не самый опасный бросок, но голкипер соперника отбил шайбу в свои ворота. В концовке второго периода казанцы отыграли один гол, но за оставшееся время сравнять цифры не смогли. Точку в игре броском в пустые ворота поставил Волков, оформивший дубль. Как итог — 3:1, столичный клуб выигрывает третий матч подряд. Настолько продолжительный победный отрезок в этом сезоне «зубры» еще не выдавали. «Динамо» осталось на 7-м месте в таблице Западной конференции КХЛ, в активе «бело-голубых» 42 балла в 36 играх. Идущий третьим на Востоке «Ак Барс» прервал серию из шести матчей с набранными очками. Далее минчан ожидает вынесенный поединок регулярного чемпионата против московского «Спартака», который состоится в столице Узбекистана Ташкенте 22 декабря. Данный матч пройдет в рамках проекта KHL World Games, наша команда примет участие в подобной игре впервые. Встреча на «Хумо Арене» начнется в 17.00 по белорусскому времени.