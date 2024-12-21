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Хоккейный клуб «Авангард» объявил о продлении контракта с нападающим Ткачевым

Новое соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2029/30.

Источник: ХК "Авангард"

ТАСС, 21 декабря. Нападающий Владимир Ткачев подписал новый контракт с омским клубом Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Новое соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2029/30.

— «Авангард» на данный момент находится совсем не на том месте, на котором его привыкли видеть болельщики, — сказал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков. — По этой причине был предпринят ряд шагов по перестройке основного состава команды, и мы видим, что результат постепенно приходит.

Перед дедлайном нашему клубу необходимо привести в соответствие с регламентом платежную ведомость, в связи с этим мы вышли на переговоры с Владимиром Ткачевым, который сразу же пошел нам навстречу и согласился на существенное изменение условий контракта в текущем сезоне.

В свою очередь «Авангард» сделал встречный шаг и продлил контракт с Ткачевым еще на один сезон. Мы благодарим игрока за конструктивный диалог по ходу переговоров, ждем Владимира на льду, тем более что восстановление идет полным ходом, и прогноз благоприятный.

Прежнее соглашение Ткачева с «Авангардом» было рассчитано до 31 мая 2029 года, оно было подписано в мае текущего года. В межсезонье форвард получил разрыв ахиллова сухожилия в ходе индивидуальной подготовки и пока проходит процесс восстановления. По данным «Спорт-Экспресса», согласно контракту, который был заключен в мае 2024 года, ежегодная зарплата Ткачева в «Авангарде» составляет 120 млн рублей без учета бонусов.

Ткачеву 29 лет, он является воспитанником омского хоккея. Цвета «Авангарда» игрок защищает с 2022 года, также выступал за клуб в сезоне-2013/14. В прошлом сезоне Ткачев набрал 75 очков (20 голов + 55 результативных передач) в 58 матчах, замкнув пятерку лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ. В Континентальной хоккейной лиге нападающий также играл за петербургский СКА, владивостокский «Адмирал», уфимский «Салават Юлаев». Провел 4 матча в Национальной хоккейной лиге за «Лос-Анджелес», отметившись 2 передачами.

«Авангард» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. На счету команды 36 очков в 35 матчах. В прошлом сезоне омский клуб стал вторым на Востоке и дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина, проиграв будущему финалисту турнира ярославскому «Локомотиву» (3−4).

Нефтехимик
3:4
1:0, 1:3, 1:0
ОТ
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
19.12.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена, 3582 зрителя
Главные тренеры
Олег Леонтьев
Вратари
Артем Загидулин
Никита Серебряков
1-й период
08:52
Григорий Селезнев
12:10
Андрей Белозеров
(Райли Барбер)
14:20
Егор Воронков
2-й период
25:01
Вячеслав Лещенко
26:43
Егор Воронков
29:23
Наиль Якупов
37:00
Наиль Якупов
37:00
Командный штраф
39:06
Иван Игумнов
(Райан Меркли, Майкл Маклауд)
39:48
Дамир Шарипзянов
(Майкл Маклауд, Семен Чистяков)
3-й период
52:39
Андрей Белозеров
(Жан-Себастьян Ди)
Овертайм
61:31
Наиль Якупов
Статистика
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Авангард
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