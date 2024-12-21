Хоккейный клуб «Авангард» объявил о продлении контракта с нападающим Ткачевым

ТАСС, 21 декабря. Нападающий Владимир Ткачев подписал новый контракт с омским клубом Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард». Об этом сообщила пресс-служба команды.
Новое соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2029/30.
— «Авангард» на данный момент находится совсем не на том месте, на котором его привыкли видеть болельщики, — сказал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков. — По этой причине был предпринят ряд шагов по перестройке основного состава команды, и мы видим, что результат постепенно приходит.
Перед дедлайном нашему клубу необходимо привести в соответствие с регламентом платежную ведомость, в связи с этим мы вышли на переговоры с Владимиром Ткачевым, который сразу же пошел нам навстречу и согласился на существенное изменение условий контракта в текущем сезоне.
В свою очередь «Авангард» сделал встречный шаг и продлил контракт с Ткачевым еще на один сезон. Мы благодарим игрока за конструктивный диалог по ходу переговоров, ждем Владимира на льду, тем более что восстановление идет полным ходом, и прогноз благоприятный.
Прежнее соглашение Ткачева с «Авангардом» было рассчитано до 31 мая 2029 года, оно было подписано в мае текущего года. В межсезонье форвард получил разрыв ахиллова сухожилия в ходе индивидуальной подготовки и пока проходит процесс восстановления. По данным «Спорт-Экспресса», согласно контракту, который был заключен в мае 2024 года, ежегодная зарплата Ткачева в «Авангарде» составляет 120 млн рублей без учета бонусов.
Ткачеву 29 лет, он является воспитанником омского хоккея. Цвета «Авангарда» игрок защищает с 2022 года, также выступал за клуб в сезоне-2013/14. В прошлом сезоне Ткачев набрал 75 очков (20 голов + 55 результативных передач) в 58 матчах, замкнув пятерку лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ. В Континентальной хоккейной лиге нападающий также играл за петербургский СКА, владивостокский «Адмирал», уфимский «Салават Юлаев». Провел 4 матча в Национальной хоккейной лиге за «Лос-Анджелес», отметившись 2 передачами.
«Авангард» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. На счету команды 36 очков в 35 матчах. В прошлом сезоне омский клуб стал вторым на Востоке и дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина, проиграв будущему финалисту турнира ярославскому «Локомотиву» (3−4).