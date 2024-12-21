Хоккейный клуб «Авангард» объявил о продлении контракта с нападающим Ткачевым

Прежнее соглашение Ткачева с «Авангардом» было рассчитано до 31 мая 2029 года, оно было подписано в мае текущего года. В межсезонье форвард получил разрыв ахиллова сухожилия в ходе индивидуальной подготовки и пока проходит процесс восстановления. По данным «Спорт-Экспресса», согласно контракту, который был заключен в мае 2024 года, ежегодная зарплата Ткачева в «Авангарде» составляет 120 млн рублей без учета бонусов.