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Гашек раскритиковал поездку представителей «Монреаля» в Россию

Представители «Монреаля», в том числе генменеджер, недавно посетили Санкт-Петербург, где в составе СКА играет Иван Демидов, выбранный клубом под пятым номером на драфте. Гашек считает, что сейчас плохое время для таких поездок.

Источник: Getty Images

Двукратный обладатель Кубка Стэнли чех Доминик Гашек раскритиковал в соцсети Х поездку представителей клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» в Россию.

Генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз, глава отдела скаутинга Николай Бобров и специальный советник по хоккейным операциям Венсан Лекавалье недавно посетили Санкт-Петербург. Они посмотрели игру 19-летнего форварда СКА Ивана Демидова, которого в 2024 году «Монреаль» выбрал в первом раунде драфта под общим пятым номером. Главным тренером петербургского клуба является Роман Ротенберг.

«Как грустно для “Монреаля”, организации с такой хоккейной историей, и для всей Канады. Вы понимаете, что КХЛ является огромной поддержкой для российского руководства и огромной рекламой российских преступлений. И что тренер СКА Ротенберг является сторонником Путина. Вы понимаете, что тем самым вы будете нести долю ответственности за происходящее», — написал Гашек.

Ранее Гашек неоднократно критиковал НХЛ за то, что она не стала отстранять российских игроков, и также говорил, что лига должна Украине миллиардную компенсацию.

59-летний Гашек — один из лучших вратарей в истории хоккея и входит в Зал хоккейной славы, а клуб НХЛ «Баффало Сейбрз» вывел из обращения его игровой номер. В конце карьеры выступал за московский «Спартак» (2010−2011).

СКА
Монреаль