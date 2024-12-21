Гашек раскритиковал поездку представителей «Монреаля» в Россию

«Как грустно для “Монреаля”, организации с такой хоккейной историей, и для всей Канады. Вы понимаете, что КХЛ является огромной поддержкой для российского руководства и огромной рекламой российских преступлений. И что тренер СКА Ротенберг является сторонником Путина. Вы понимаете, что тем самым вы будете нести долю ответственности за происходящее», — написал Гашек.