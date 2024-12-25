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Хоккеисты минского «Динамо» крупно обыграли «Ак Барс» на старте домашней серии

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» с победы начали заключительную домашнюю серию уходящего года в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня подопечные Дмитрия Квартальнова принимали одного из лидеров Востока казанский «Ак Барс». Первый период стал для «зубров» едва ли не лучшим отрезком в текущем сезоне: на 10-й минуте счет открыл Брэди Лайл, а всего через 60 секунд преимущество удвоил Илья Усов. Еще через четыре минуты отличился Вадим Шипачев, но его шайба была отменена после видеопросмотра. Правда, буквально в следующей же атаке минчане забросили уже по правилам, поздравления партнеров принимал Сэм Энас — 3:0.

Во втором периоде хозяева довели разрыв в счете до разгромного: точные броски нанесли Даниил Липский и Вадим Мороз. В середине заключительной трети казанцы все-таки лишили голкипера «зубров» Василия Демченко «сухого» матча, Александр Барабанов реализовал буллит. Финальный счет — 5:1 в пользу «Динамо». Минчане набрали очки в пятой игре кряду, с 45 баллами наша команда занимает седьмое место в Западной конференции. 27 декабря динамовцы примут одноклубников из Москвы.

Динамо Мн
5:1
3:0, 2:0, 0:1
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
25.12.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Анвар Гатиятулин
Вратари
Василий Демченко
Тимур Билялов
(Амир Мифтахов)
1-й период
06:24
Сэм Энас
09:15
Брэйди Лайл
(Виталий Пинчук, Сэм Энас)
10:13
Илья Усов
(Даниил Липский)
16:37
Сэм Энас
(Виталий Пинчук)
2-й период
28:35
Виталий Пинчук
33:20
Даниил Липский
34:11
Вадим Мороз
(Вадим Шипачев, Джордан Гросс)
37:42
Ксавье Уэлле
3-й период
41:22
Дмитрий Яшкин
42:54
Сэм Энас
47:45
Ксавье Уэлле
51:52
Кристиан Хенкель
52:52
Александр Барабанов
Статистика
10
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
5
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо Мн
Ак Барс
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