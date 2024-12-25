Хоккеисты минского «Динамо» крупно обыграли «Ак Барс» на старте домашней серии

Сегодня подопечные Дмитрия Квартальнова принимали одного из лидеров Востока казанский «Ак Барс». Первый период стал для «зубров» едва ли не лучшим отрезком в текущем сезоне: на 10-й минуте счет открыл Брэди Лайл, а всего через 60 секунд преимущество удвоил Илья Усов. Еще через четыре минуты отличился Вадим Шипачев, но его шайба была отменена после видеопросмотра. Правда, буквально в следующей же атаке минчане забросили уже по правилам, поздравления партнеров принимал Сэм Энас — 3:0.