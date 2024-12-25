Хоккеисты минского «Динамо» крупно обыграли «Ак Барс» на старте домашней серии

Сегодня подопечные Дмитрия Квартальнова принимали одного из лидеров Востока казанский «Ак Барс». Первый период стал для «зубров» едва ли не лучшим отрезком в текущем сезоне: на 10-й минуте счет открыл Брэди Лайл, а всего через 60 секунд преимущество удвоил Илья Усов. Еще через четыре минуты отличился Вадим Шипачев, но его шайба была отменена после видеопросмотра. Правда, буквально в следующей же атаке минчане забросили уже по правилам, поздравления партнеров принимал Сэм Энас — 3:0.
Во втором периоде хозяева довели разрыв в счете до разгромного: точные броски нанесли Даниил Липский и Вадим Мороз. В середине заключительной трети казанцы все-таки лишили голкипера «зубров» Василия Демченко «сухого» матча, Александр Барабанов реализовал буллит. Финальный счет — 5:1 в пользу «Динамо». Минчане набрали очки в пятой игре кряду, с 45 баллами наша команда занимает седьмое место в Западной конференции. 27 декабря динамовцы примут одноклубников из Москвы.