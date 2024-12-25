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Дебютный гол Паника в КХЛ помог «Локомотиву» в третий раз в сезоне обыграть «Торпедо»

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и ярославским «Локомотивом». Встреча завершилась в пользу гостей со счётом 5:0.

Источник: hclokomotiv.ru

В начале второго периода счёт открыл нападающий «Локомотива» Александр Полунин с передачи Павла Красковского. В середине второго периода дебютным голом в КХЛ отметился словацкий нападающий ярославского клуба Рихард Паник. Третий гол на старте третьего периода в формате «5 на 3» забил Максим Шалунов, которому ассистировал Андрей Сергеев. Ещё по шайбе забросили Георгий Иванов и Павел Красковский. «Сухой» матч на свой счёт записал вратарь «Локомотива» Алексей Мельничук.

Таким образом, «Локомотив» выиграл у «Торпедо» три матча из четырёх в текущем сезоне.

Торпедо
0:5
0:0, 0:2, 0:3
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
25.12.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Игорь Никитин
Вратари
Иван Кульбаков
Алексей Мельничук
1-й период
06:46
Владислав Фирстов
07:22
Степан Никулин
2-й период
22:31
Александр Полунин
(Павел Красковский)
30:54
Рихард Паник
3-й период
40:00
Китон Томпсон
40:00
Игорь Ларионов
40:33
Максим Шалунов
(Андрей Сергеев)
42:26
Никита Кирьянов
43:21
Георгий Иванов
45:29
Георгий Иванов
(Максим Шалунов)
49:48
Павел Красковский
(Рушан Рафиков, Максим Березкин)
55:40
Рушан Рафиков
55:40
Никита Кирьянов
Статистика
6
Штрафное время
10
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торпедо
Локомотив
КХЛ: таблица и календарь