Дебютный гол Паника в КХЛ помог «Локомотиву» в третий раз в сезоне обыграть «Торпедо»

В начале второго периода счёт открыл нападающий «Локомотива» Александр Полунин с передачи Павла Красковского. В середине второго периода дебютным голом в КХЛ отметился словацкий нападающий ярославского клуба Рихард Паник. Третий гол на старте третьего периода в формате «5 на 3» забил Максим Шалунов, которому ассистировал Андрей Сергеев. Ещё по шайбе забросили Георгий Иванов и Павел Красковский. «Сухой» матч на свой счёт записал вратарь «Локомотива» Алексей Мельничук.