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«Диагноз очень плохой. Он был без сознания». Пугающие слова Ротенберга про травму Кузнецова

Евгений покинул лед во втором периоде.

ЦСКА отстоял победу в безумном армейском дерби (6:5). Команды на двоих настреляли 11 голов, а при счете 5:0 в пользу москвичей лед покинул один из лидеров СКА Евгений Кузнецов. Нападающий травмировался в столкновении с защитником Владиславом Провольневым.

Как травмировался Кузнецов

Инцидент случился в середине второго периода — Евгений находился без шайбы неподалеку от ворот ЦСКА и катился в сторону защитника москвичей Провольнева. Владислав сгруппировался и выставил плечо, которое прилетело в голову нападающего СКА — Кузнецов тут же рухнул на лед и какое-то время не мог подняться на ноги.

Врачи оказывали помощь Кузнецову, после чего партнеры помогли ему покинуть лед «ЦСКА Арены». Нападающий отправился в подтрибунное помещение. Судьи же не зафиксировали нарушение правил — даже после самого контакта игра продолжалась, хотя Евгений лежал на льду.

У Ротенберга тревожный прогноз

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча ответил на вопросы журналистов по поводу травмы Кузнецова. Прогноз Романа Борисовича пугает — Евгений повредил голову и вряд ли скоро вернется на лед.

«К сожалению, диагноз очень плохой. Пока не буду публично говорить ничего, но очень плохой диагноз. Удар в голову — сотрясение. Он был без сознания. Это уже пусть разбирают профессионалы. Думаю, много пропустит», — прокомментировал Ротенберг.

Для Кузнецова это уже не первая травма в сезоне — 28 сентября он повредил руку в матче с «Северсталью» (8:5). Тогда изначальный прогноз Ротенберга тоже пугал: тренер предвещал, что нападающий пропустит примерно два месяца. Однако Евгений восстановился намного быстрее — уже 10 октября сыграл против минского «Динамо» (2:4) и даже забил.

Тяжелая победа ЦСКА

В первом периоде дерби москвичи заколотили в ворота СКА пять шайб — Ротенберг даже дважды заменил вратаря, причем первая рокировка прошла уже спустя 57 секунд после старта матча. Однако далее ЦСКА действовал не так кровожадно, а петербуржцы после травмы Кузнецова начали забивать —забросили две шайбы во втором периоде и еще три в третьем. Столичные армейцы удержали победу благодаря голу Кирилла Долженкова в середине третьей двадцатиминутки.

ЦСКА находится на третьей строчке Западной конференции, имея одинаковое количество очков (по 53) с идущим выше «Спартаком». Победа в дерби — девятая подряд для команды Ильи Воробьева. СКА остался на шестой позиции с 48 баллами. Также москвичи победили в армейском дерби впервые после семи поражений.

Артемий Кутейников

ЦСКА
6:5
5:0, 0:1, 1:4
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
25.12.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена
Главные тренеры
Илья Воробьев
Роман Ротенберг
Вратари
Иван Просветов
Егор Заврагин
(Павел Мойсевич, Егор Заврагин, Егор Заврагин)
1-й период
00:41
Павел Карнаухов
(Фредрик Классон, Никита Нестеров)
00:57
Денис Гурьянов
(Егор Афанасьев, Колби Уильямс)
08:11
Виталий Абрамов
(Колби Уильямс, Прохор Полтапов)
14:02
Максим Соркин
(Прохор Полтапов)
14:38
Павел Карнаухов
(Максим Мамин)
2-й период
22:17
Никита Охотюк
22:17
Сергей Плотников
28:11
Прохор Полтапов
38:34
Сергей Сапего
(Энтони Деанджело, Сергей Плотников)
3-й период
43:27
Павел Акользин
43:36
Виталий Абрамов
47:36
Александр Никишин
(Иван Демидов, Василий Глотов)
47:51
Кирилл Долженков
(Кристиан Ярош)
49:23
Арсений Грицюк
(Никита Зайцев, Михаил Григоренко)
54:37
Иван Демидов
(Михаил Григоренко)
55:52
Сергей Плотников
(Павел Акользин, Александр Никишин)
Статистика
6
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ЦСКА
СКА
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