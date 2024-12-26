«Диагноз очень плохой. Он был без сознания». Пугающие слова Ротенберга про травму Кузнецова

В первом периоде дерби москвичи заколотили в ворота СКА пять шайб — Ротенберг даже дважды заменил вратаря, причем первая рокировка прошла уже спустя 57 секунд после старта матча. Однако далее ЦСКА действовал не так кровожадно, а петербуржцы после травмы Кузнецова начали забивать —забросили две шайбы во втором периоде и еще три в третьем. Столичные армейцы удержали победу благодаря голу Кирилла Долженкова в середине третьей двадцатиминутки.