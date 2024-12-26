«Автомобилист» вышел вперёд в уральском дерби, в КХЛ поток переходов. Итоги дня в хоккее

29-летний Загидулин до 2024 года играл за родной «Металлург» из Магнитогорска. Также в активе вратаря — два сезона в АХЛ за систему «Калгари Флэймз», два сезона за «Лукко» в чемпионате Финляндии и 24 матча за «Нефтехимик» при 92% отражённых бросков. Всего на счету Загидулина в КХЛ — 94 игры, 35 побед и 91,7% отражённых бросков.