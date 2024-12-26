Нападающий Станислав Галиев высказался о своём переходе в ЦСКА

«Я приехал в ЦСКА, чтобы помочь вернуть Кубок Гагарина. Это главная моя цель на сезон. Я думаю, что у нас всё для этого есть, у нас очень хорошая команда, ребята выиграли девять игр подряд, они сейчас в хорошей форме. Хоть я тут недолго, но пока мне всё тут нравится, ребята приняли меня хорошо», — приводит слова Галиева ТАСС.