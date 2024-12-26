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Нападающий Станислав Галиев высказался о своём переходе в ЦСКА

Серебряный призер Олимпийских игр, нападающий Станислав Галиев прокомментировал свой переход в ЦСКА.

Источник: Чемпионат.com

«Я приехал в ЦСКА, чтобы помочь вернуть Кубок Гагарина. Это главная моя цель на сезон. Я думаю, что у нас всё для этого есть, у нас очень хорошая команда, ребята выиграли девять игр подряд, они сейчас в хорошей форме. Хоть я тут недолго, но пока мне всё тут нравится, ребята приняли меня хорошо», — приводит слова Галиева ТАСС.

Галиев во встрече со СКА (6:5) провёл свой дебютный матч в составе ЦСКА после обмена из «Авангарда». Форвард провёл на площадке 16 смен и 11 минут 45 секунд и отметился одним силовым приёмом, одним заблокированным броском. Очков нападающий не набрал.

ЦСКА