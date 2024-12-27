В пятницу подопечные Дмитрия Квартальнова принимали московское «Динамо». Стартовая треть поединка прошла в равной борьбе и без результативных атак. Во втором периоде минчане имели небольшое преимущество, однако новый голкипер москвичей Владислав Подъяпольский отвел все угрозы. В начале заключительной 20-минутки «зубры» остались в меньшинстве — гости реализовали лишнего всего за несколько секунд, но гол был отменен после видеопросмотра. Первую заброшенную по правилам шайбу зрители увидели на 52-й минуте встречи: с передачи Вадима Шипачева отличился Роб Хэмилтон. Этот точный бросок так и остался единственным в этом матче — в итоге 1:0, минский клуб выигрывает динамовское дерби впервые в сезоне. Вратарь хозяев Василий Демченко отразил все 27 бросков соперника, оформив дебютный для себя «сухой» матч в текущем сезоне. Таким образом, наша команда продлила серию с набранными очками до шести игр — на этом отрезке у «зубров» пять побед и одно поражение в овертайме. Минчане заработали 47 баллов и остались на седьмом месте в Западной конференции КХЛ, но отставание от четвертой позиции составляет всего три балла. Заключительный матч в календарном году «Динамо» проведет 29 декабря против лидера Запада ярославского «Локомотива». Встреча на «Минск-Арене» стартует в 17:10.
Минские динамовцы одержали минимальную победу над московскими одноклубниками
27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» выиграли второй матч в предновогодней домашней серии в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
27.12.2024, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Алексей Кудашов
Вратари
Василий Демченко
Владислав Подъяпольский
1-й период
00:55
Вадим Шипачев
2-й период
21:34
Максим Комтуа
33:17
Никита Пышкайло
38:59
Кристиан Хенкель
3-й период
44:58
Николас Мелош
50:19
Роман Горбунов
52:00
Роберт Хэмилтон
55:40
Игорь Ожиганов
Статистика
10
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит