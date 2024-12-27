Минские динамовцы одержали минимальную победу над московскими одноклубниками

В пятницу подопечные Дмитрия Квартальнова принимали московское «Динамо». Стартовая треть поединка прошла в равной борьбе и без результативных атак. Во втором периоде минчане имели небольшое преимущество, однако новый голкипер москвичей Владислав Подъяпольский отвел все угрозы. В начале заключительной 20-минутки «зубры» остались в меньшинстве — гости реализовали лишнего всего за несколько секунд, но гол был отменен после видеопросмотра. Первую заброшенную по правилам шайбу зрители увидели на 52-й минуте встречи: с передачи Вадима Шипачева отличился Роб Хэмилтон. Этот точный бросок так и остался единственным в этом матче — в итоге 1:0, минский клуб выигрывает динамовское дерби впервые в сезоне. Вратарь хозяев Василий Демченко отразил все 27 бросков соперника, оформив дебютный для себя «сухой» матч в текущем сезоне. Таким образом, наша команда продлила серию с набранными очками до шести игр — на этом отрезке у «зубров» пять побед и одно поражение в овертайме. Минчане заработали 47 баллов и остались на седьмом месте в Западной конференции КХЛ, но отставание от четвертой позиции составляет всего три балла. Заключительный матч в календарном году «Динамо» проведет 29 декабря против лидера Запада ярославского «Локомотива». Встреча на «Минск-Арене» стартует в 17:10.