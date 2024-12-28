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«Салават Юлаев» прервал шестиматчевую победную серию «Северстали» в КХЛ

Уфимская команда обыграла соперников из Череповца со счетом 2:0.

Источник: https://vk.com/hcsalavat

УФА, 28 декабря. /ТАСС/. Уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 обыграл череповецкую «Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 8 487 зрителей.

Шайбы забросили Егор Сучков (32-я минута) и Данил Алалыкин (40).

«Северсталь» прервала свою серию побед из шести матчей. В последний раз команда проигрывала 3 декабря на выезде тольяттинской «Ладе» (0:1). После этого череповецкий клуб выиграл шесть домашних встреч, его соперниками были астанинский «Барыс» (5:3), челябинский «Трактор» (2:1), «Сочи» (4:2, 2:1), екатеринбургский «Автомобилист» (3:2) и нижнекамский «Нефтехимик» (4:1).

«Салават Юлаев», одержавший третью победу подряд, возглавил турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 54 очка по итогам 38 матчей. «Северсталь» с 48 очками после 39 игр идет на шестой позиции на Западе. В следующей встрече «Салават Юлаев» примет «Барыс», «Северсталь» сыграет в гостях с казанским «Ак Барсом». Оба матча пройдут 30 декабря.

Салават Юлаев
2:0
0:0, 2:0, 0:0
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
28.12.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена
Главные тренеры
Виктор Козлов
Андрей Козырев
Вратари
Александр Самонов
Константин Шостак
1-й период
05:18
Ярослав Цулыгин
2-й период
29:34
Командный штраф
31:33
Егор Сучков
(Александр Комаров, Владислав Ефремов)
39:53
Данил Алалыкин
3-й период
49:54
Джош Ливо
58:29
Александр Комаров
Статистика
6
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Салават Юлаев
Северсталь
КХЛ: таблица и календарь