«Салават Юлаев» прервал шестиматчевую победную серию «Северстали» в КХЛ

УФА, 28 декабря. /ТАСС/. Уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 обыграл череповецкую «Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 8 487 зрителей.
Шайбы забросили Егор Сучков (32-я минута) и Данил Алалыкин (40).
«Северсталь» прервала свою серию побед из шести матчей. В последний раз команда проигрывала 3 декабря на выезде тольяттинской «Ладе» (0:1). После этого череповецкий клуб выиграл шесть домашних встреч, его соперниками были астанинский «Барыс» (5:3), челябинский «Трактор» (2:1), «Сочи» (4:2, 2:1), екатеринбургский «Автомобилист» (3:2) и нижнекамский «Нефтехимик» (4:1).
«Салават Юлаев», одержавший третью победу подряд, возглавил турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 54 очка по итогам 38 матчей. «Северсталь» с 48 очками после 39 игр идет на шестой позиции на Западе. В следующей встрече «Салават Юлаев» примет «Барыс», «Северсталь» сыграет в гостях с казанским «Ак Барсом». Оба матча пройдут 30 декабря.