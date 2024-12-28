«Салават Юлаев» прервал шестиматчевую победную серию «Северстали» в КХЛ

«Северсталь» прервала свою серию побед из шести матчей. В последний раз команда проигрывала 3 декабря на выезде тольяттинской «Ладе» (0:1). После этого череповецкий клуб выиграл шесть домашних встреч, его соперниками были астанинский «Барыс» (5:3), челябинский «Трактор» (2:1), «Сочи» (4:2, 2:1), екатеринбургский «Автомобилист» (3:2) и нижнекамский «Нефтехимик» (4:1).