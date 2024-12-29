«Спартак» обыграл «Витязь» в своем заключительном матче КХЛ в 2024 году

Результативной передачей в своем первом матче за «Спартак» отметился канадский форвард Брендан Перлини, подписавший с красно-белыми контракт до конца сезона. В 2014 году он был выбран «Финиксом» в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под общим 12-м номером. Последней командой, за которую выступал хоккеист, был клуб Американской хоккейной лиги «Шарлотт». В составе «Витязя» первый матч провел нападающий Матвей Заседа, который был обменян омским «Авангардом» на права на выступающего за клуб НХЛ «Каролина» вратаря Петра Кочеткова.