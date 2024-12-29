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«Спартак» обыграл «Витязь» в своем заключительном матче КХЛ в 2024 году

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу московской команды.

Источник: РИА "Новости"

БАЛАШИХА /Московская область/, 29 декабря. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 4:2 обыграл подмосковный «Витязь» в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Даниил Орлов (10-я минута), Андрей Локтионов (11), Адам Ружичка (40) и Герман Рубцов (59). У проигравших отличились Иван Воробьев (14) и Дмитрий Бучельников (16).

Результативной передачей в своем первом матче за «Спартак» отметился канадский форвард Брендан Перлини, подписавший с красно-белыми контракт до конца сезона. В 2014 году он был выбран «Финиксом» в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под общим 12-м номером. Последней командой, за которую выступал хоккеист, был клуб Американской хоккейной лиги «Шарлотт». В составе «Витязя» первый матч провел нападающий Матвей Заседа, который был обменян омским «Авангардом» на права на выступающего за клуб НХЛ «Каролина» вратаря Петра Кочеткова.

После первого гола «Витязя» в матче словацкий нападающий «Спартака» Адам Ружичка устроил драку. Во время празднования заброшенной шайбы форвард подмосковной команды Иван Воробьев прокатился на колене вдоль скамейки красно-белых. Между хоккеистами команд началась драка, по итогам которой удаления за грубость получили Ружичка, Михал Чайковски из «Спартака» и Игорь Головков из «Витязя».

«Спартак» идет на второй строчке в таблице Западной конференции, подопечные Алексея Жамнова набрали 55 очков по итогам 39 матчей. Красно-белые выиграли все четыре встречи против подмосковной команды в текущем сезоне. «Витязь» с 36 очками после 39 матчей располагается на девятом месте на Западе. Свой следующий матч «Спартак» проведет 6 января на выезде с череповецкой «Северсталью», «Витязь» 3 января сыграет в гостях с китайским «Куньлунь Ред Стар».

Витязь
2:4
2:2, 0:1, 0:1
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
29.12.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
Арена Балашиха, 5489 зрителей
Главные тренеры
Павел Десятков
Алексей Жамнов
Вратари
Максим Дорожко
Дмитрий Николаев
1-й период
01:24
Михал Чайковски
02:06
Вениамин Королев
09:26
Даниил Орлов
(Михаил Мальцев, Николай Голдобин)
09:26
Дмитрий Бучельников
10:13
Андрей Локтионов
(Михал Чайковски, Адам Ружичка)
11:40
Егор Филин
13:45
Иван Воробьев
(Владимир Галузин, Игорь Головков)
13:45
Игорь Головков
13:45
Михал Чайковски
13:45
Адам Ружичка
15:40
Дмитрий Бучельников
(Егор Рыков, Иван Чехович)
2-й период
30:03
Михал Чайковски
39:13
Адам Ружичка
(Брендан Перлини)
39:57
Руслан Педан
3-й период
58:24
Герман Рубцов
(Егор Филин, Даниил Орлов)
Статистика
6
Штрафное время
12
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Витязь
Спартак
КХЛ: таблица и календарь