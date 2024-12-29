«Спартак» обыграл «Витязь» в своем заключительном матче КХЛ в 2024 году

БАЛАШИХА /Московская область/, 29 декабря. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 4:2 обыграл подмосковный «Витязь» в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Даниил Орлов (10-я минута), Андрей Локтионов (11), Адам Ружичка (40) и Герман Рубцов (59). У проигравших отличились Иван Воробьев (14) и Дмитрий Бучельников (16).
Результативной передачей в своем первом матче за «Спартак» отметился канадский форвард Брендан Перлини, подписавший с красно-белыми контракт до конца сезона. В 2014 году он был выбран «Финиксом» в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под общим 12-м номером. Последней командой, за которую выступал хоккеист, был клуб Американской хоккейной лиги «Шарлотт». В составе «Витязя» первый матч провел нападающий Матвей Заседа, который был обменян омским «Авангардом» на права на выступающего за клуб НХЛ «Каролина» вратаря Петра Кочеткова.
После первого гола «Витязя» в матче словацкий нападающий «Спартака» Адам Ружичка устроил драку. Во время празднования заброшенной шайбы форвард подмосковной команды Иван Воробьев прокатился на колене вдоль скамейки красно-белых. Между хоккеистами команд началась драка, по итогам которой удаления за грубость получили Ружичка, Михал Чайковски из «Спартака» и Игорь Головков из «Витязя».
«Спартак» идет на второй строчке в таблице Западной конференции, подопечные Алексея Жамнова набрали 55 очков по итогам 39 матчей. Красно-белые выиграли все четыре встречи против подмосковной команды в текущем сезоне. «Витязь» с 36 очками после 39 матчей располагается на девятом месте на Западе. Свой следующий матч «Спартак» проведет 6 января на выезде с череповецкой «Северсталью», «Витязь» 3 января сыграет в гостях с китайским «Куньлунь Ред Стар».