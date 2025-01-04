«Лада» проиграла «Ак Барсу» 1:3 в матче КХЛ

«Лада» проиграла казанскому «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра проходила в Казани и закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У тольяттинцев единственную шайбу забил Александр Волков, голевую передачу на свой счет записал Дмитрий Кугрышев.
«Хорошая игра, держала в напряжении до последнего. Тяжело вкатывались первые два периода, будто только вышли из-за стола. Третий период был уже намного веселее, я думаю, что и зрителей порадовали. К сожалению, мы его проиграли. “Ак Барс” попал в пустые ворота, а мы не попали перед этим», — приводит слова и.о. главного тренера «Лады» Павла Зубова пресс-служба клуба.
Следующий матч «автозаводцы» проведут 5 января в Астане против «Барыса».