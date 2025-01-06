Яркая драка игрока «Сибири», телефон на льду в Казани. Итоги дня в КХЛ

В концовке первой двадцатиминутки нападающий хозяев Никита Дыняк и канадский форвард гостей Майкл Маклауд устроили эффектную драку после столкновения в зоне омичей. Кроме того, до этого момента перчатки скидывали Рид Буше и Кирилл Семёнов. Курьёзным моментом, который уже облетел все соцсети, стал выпавший на лёд телефон Никиты Дыняка.