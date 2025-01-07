Весь хоккейный мир смеется из-за телефона на льду во время матча КХЛ. Форвард «Ак Барса» вышел на игру с мобильным

Никита после игры прокомментировал забавный инцидент — нападающий опасается возможных санкций от КХЛ. «Я положил смартфон на полку в раздевалке, туда же положил налокотники. Похоже, что в перерыве он соскользнул мне за спину в шорты, а я не заметил. Знаете, это как с сигаретами: положил за ухо и через время забыл. Выскочил на лед и не понял, что же произошло. Я-то думал, что смартфон лежит в раздевалке. Очень смешная ситуация. Новый мем. Не знаю (будет ли штраф. — Прим. “СЭ”). Надеюсь, что лига отнесется с пониманием — это чистая случайность. За КХЛ следят в России и за океаном, не хотел прославить ее таким образом. Для меня это неприятная ситуация», — сожалеет Дыняк.