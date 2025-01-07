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Весь хоккейный мир смеется из-за телефона на льду во время матча КХЛ. Форвард «Ак Барса» вышел на игру с мобильным

Случайно застрял в амуниции.

Источник: ХК «Ак Барс»

Игра регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Авангардом» (1:3) подарила хоккейный мем для всего мира. Нападающий казанцев Никита Дыняк случайно вышел на лед с телефоном, который в момент ускорения выпал из амуниции.

Как телефон оказался на льду

Нападающий «Ак Барса» потерял шайбу в чужой зоне и рванул в оборону — в этот момент из его шорт на лед вынырнул телефон. Это сразу заметили на скамейке «Авангарда», около которой случился инцидент. Один из игроков омичей клюшкой пододвинул гаджет к борту, а тренер Ги Буше сигнализировал о нем арбитрам. Правда, судьи отреагировали не сразу — игра продолжалась еще около минуты.

В паузе рефери все же обратили внимание на телефон — подобрали его у скамейки «Авангарда» и повезли к запасным «Ак Барса». Поначалу нападающий Семен Кошелев указывал, что устройство принадлежит кому-то из соперников, но сидящий рядом Дыняк все же узнал свой смартфон и забрал его у судьи.

Никита после игры прокомментировал забавный инцидент — нападающий опасается возможных санкций от КХЛ. «Я положил смартфон на полку в раздевалке, туда же положил налокотники. Похоже, что в перерыве он соскользнул мне за спину в шорты, а я не заметил. Знаете, это как с сигаретами: положил за ухо и через время забыл. Выскочил на лед и не понял, что же произошло. Я-то думал, что смартфон лежит в раздевалке. Очень смешная ситуация. Новый мем. Не знаю (будет ли штраф. — Прим. “СЭ”). Надеюсь, что лига отнесется с пониманием — это чистая случайность. За КХЛ следят в России и за океаном, не хотел прославить ее таким образом. Для меня это неприятная ситуация», — сожалеет Дыняк.

Судьи должны были наказать хоккеиста

КХЛ уже отреагировала на произошедшее — главный арбитр лиги Алексей Анисимов заявил, что судьи должны были наказать Дыняка по ходу матча за использование «незаконного снаряжения». «Ситуация с выпавшим на лед телефоном в матче “Ак Барс” — “Авангард” подпадает под пункт правил 65.2 “Незаконное снаряжение”. Если судья может идентифицировать, чей это телефон, он накладывает на игрока малый штраф. В данном случае арбитры не смогли определить игрока, нарушившего правило. Департамент судейства разошлет информацию по этому правилу и видео в клубы, чтобы еще раз напомнить игрокам о незаконном снаряжении», — цитирует Анисимова «Чемпионат».

По ходу матча Дыняк отбыл пятиминутный штраф за другой инцидент — в конце первого периода зарубился с Майклом Маклаудом, который разозлился после силового приема россиянина. Канадский форвард как зачинщик драки, кроме пяти минут, получил еще 2+10. Незадолго до них подрались Рид Буше и Кирилл Семенов, получив по четыре минуты бана.

Над Дыняком смеется весь мир

Нападающий не ошибся, говоря, что за КХЛ следят во всем мире. Инцидент с его телефоном завирусился в соцсетях и среди крупных СМИ, включая канадский TSN, и собрал яркие реакции среди иностранцев.

Cam Reddekopp: «Наверное, не хотел, чтобы жена копалась в его телефоне»;

al morganti: «Он ожидал звонка от своего агента?»;

Rob Suggitt: «Я просто хочу знать, разбил ли он экран».

Дыняк в этом сезоне провел 34 игры и набрал 7 (3+4) очков. «Ак Барс» находится на третьем месте Восточной конференции. 8 января казанцы встретятся с «Салаватом Юлаевым» в «зеленом дерби».

Егор Сергеев

Ак Барс
1:3
1:1, 0:0, 0:2
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
6.01.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 7967 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Вратари
Тимур Билялов
(Тимур Билялов)
Никита Серебряков
1-й период
05:04
Рид Буше
(Константин Окулов, Райан Спунер)
09:22
Михаил Гуляев
17:17
Артем Галимов
17:50
Кирилл Семенов
17:50
Кирилл Семенов
17:50
Рид Буше
17:50
Рид Буше
19:15
Никита Дыняк
19:15
Майкл Маклауд
19:15
Майкл Маклауд
19:15
Майкл Маклауд
2-й период
20:24
Александр Барабанов
39:15
Семен Кошелев
3-й период
44:01
Наиль Якупов
(Павел Коледов, Николай Прохоркин)
47:39
Командный штраф
56:06
Константин Окулов
59:51
Дамир Шарипзянов
Статистика
15
Штрафное время
25
3
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Ак Барс
КХЛ: таблица и календарь