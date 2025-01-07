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«Металлург» забил «Адмиралу» на последней секунде овертайма и одержал седьмую победу кряду

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Адмиралом». Победу одержали хозяева со счётом 4:3 в овертайме.

Источник: metallurg.ru

На 12-й минуте голом в большинстве счёт открыл нападающий «Адмирала» Даниил Гутик с передачи Павла Шэна. В конце первого периода хозяева сравняли счёт благодаря голу Алексея Маклюкова с передачи Троя Джозефса. Во втором периоде команды обменялись голами — отличились Джек Родевальд и Люк Джонсон. В середине третьего периода Егор Петухов реализовал большинство и вывел «Адмирал» вперёд в счёте. В конце третьего периода Даниил Вовченко сравнял счёт и перевёл встречу в овертайм. На последней секунде овертайма победный гол забил Валерий Орехов.

Таким образом, «Металлург» продлил победную серию до семи матчей, а «Адмирал» проиграл в пятый раз кряду.

Металлург Мг
4:3
1:1, 1:1, 1:1
ОТ
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
7.01.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 7234 зрителя
Главные тренеры
Андрей Разин
Леонид Тамбиев
Вратари
Александр Смолин
Андрей Мишуров
1-й период
00:00
Командный штраф
00:00
Командный штраф
10:19
Денис Зернов
11:51
Даниил Гутик
(Павел Шэн)
17:42
Алексей Маклюков
(Трой Джозефс, Егор Коробкин)
18:35
Роман Канцеров
2-й период
20:42
Джек Родуолд
(Никита Сошников, Либор Шулак)
24:54
Марио Грман
25:09
Люк Джонсон
(Робин Пресс, Роман Канцеров)
3-й период
49:59
Трой Джозефс
50:44
Егор Петухов
(Степан Старков, Даниил Гутик)
56:38
Вячеслав Основин
56:42
Даниил Вовченко
(Роман Канцеров, Александр Петунин)
58:02
Валерий Орехов
Овертайм
62:56
Георгий Солянников
64:59
Валерий Орехов
(Люк Джонсон, Роман Канцеров)
Статистика
10
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Металлург Мг
Адмирал
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