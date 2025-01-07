«Металлург» забил «Адмиралу» на последней секунде овертайма и одержал седьмую победу кряду

На 12-й минуте голом в большинстве счёт открыл нападающий «Адмирала» Даниил Гутик с передачи Павла Шэна. В конце первого периода хозяева сравняли счёт благодаря голу Алексея Маклюкова с передачи Троя Джозефса. Во втором периоде команды обменялись голами — отличились Джек Родевальд и Люк Джонсон. В середине третьего периода Егор Петухов реализовал большинство и вывел «Адмирал» вперёд в счёте. В конце третьего периода Даниил Вовченко сравнял счёт и перевёл встречу в овертайм. На последней секунде овертайма победный гол забил Валерий Орехов.