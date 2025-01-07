«От тюрьмы спас Панарин»: водка, мафия и байки американцев о России

"Уже не помню, где мы играли, но это были наши первые недели в России. Нам дали выходной на предсезонном турнире и сказали, что можно расслабиться. Я и Джереми Яблонски поужинали, поиграли в боулинг, немного выпили водки. Решили пойти в ночной клуб, а он открывался чуть позже, чем мы пришли. Скажем так, мы слегка выделялись на фоне остальных, так как у меня на голове был ирокез, а Яблонски сам по себе огромный парень. Кто-то подошел к нам, начал толкаться — видимо, им не понравилось, что мы были американцами. Сначала мы не хотели ввязываться в потасовку, но они стали приставать к нашим русским игрокам — там были Артемий Панарин и наш вратарь, и тогда нас было не остановить. Когда драка закончилась, 5−6 человек валялись на дороге без сознания.