«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

КАЗАНЬ, 8 января. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» со счетом 5:1 обыграл уфимский «Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Яшкин (17-я минута), Илья Сафонов (32), Ник Петан (34, 36) и Артем Галимов (38). У «Салавата Юлаева» гол забил Артем Набиев (50).
«Ак Барс» и «Салават Юлаев» провели четвертую очную встречу в сезоне, каждый коллектив одержал по две победы. «Ак Барс» поднялся на третью строчку в таблице Восточной конференции, набрав 54 очка по итогам 41 матча. «Салават Юлаев» с 56 очками в 41 встрече идет вторым в той же конференции. Следующий матч «Ак Барс» проведет 11 января дома против астанинского «Барыса», «Салават Юлаев» 10 января сыграет в гостях с нижнекамским «Нефтехимиком».