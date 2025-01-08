«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

«Ак Барс» и «Салават Юлаев» провели четвертую очную встречу в сезоне, каждый коллектив одержал по две победы. «Ак Барс» поднялся на третью строчку в таблице Восточной конференции, набрав 54 очка по итогам 41 матча. «Салават Юлаев» с 56 очками в 41 встрече идет вторым в той же конференции. Следующий матч «Ак Барс» проведет 11 января дома против астанинского «Барыса», «Салават Юлаев» 10 января сыграет в гостях с нижнекамским «Нефтехимиком».