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«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:1.

Источник: Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 8 января. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» со счетом 5:1 обыграл уфимский «Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Яшкин (17-я минута), Илья Сафонов (32), Ник Петан (34, 36) и Артем Галимов (38). У «Салавата Юлаева» гол забил Артем Набиев (50).

«Ак Барс» и «Салават Юлаев» провели четвертую очную встречу в сезоне, каждый коллектив одержал по две победы. «Ак Барс» поднялся на третью строчку в таблице Восточной конференции, набрав 54 очка по итогам 41 матча. «Салават Юлаев» с 56 очками в 41 встрече идет вторым в той же конференции. Следующий матч «Ак Барс» проведет 11 января дома против астанинского «Барыса», «Салават Юлаев» 10 января сыграет в гостях с нижнекамским «Нефтехимиком».

Ак Барс
5:1
1:0, 4:0, 0:1
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
8.01.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8080 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Виктор Козлов
Вратари
Амир Мифтахов
Александр Самонов
(Семен Вязовой)
1-й период
09:51
Ник Петан
15:22
Артем Набиев
16:37
Дмитрий Яшкин
(Артем Галимов, Александр Барабанов)
2-й период
24:36
Александр Барабанов
29:26
Ярослав Цулыгин
31:23
Илья Сафонов
(Семен Кошелев)
31:50
Илья Сафонов
31:50
Григорий Панин
33:38
Ник Петан
(Александр Барабанов, Дмитрий Яшкин)
35:35
Ник Петан
(Артемий Князев, Даниил Журавлев)
37:30
Никита Зоркин
37:37
Артем Галимов
(Никита Лямкин, Ник Петан)
39:25
Шелдон Ремпал
3-й период
48:06
Даниил Журавлев
49:57
Артем Набиев
(Скотт Уилсон)
51:52
Альберт Яруллин
Статистика
10
Штрафное время
13
0
Игра в большинстве
0
4
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Ак Барс
Салават Юлаев
КХЛ: таблица и календарь