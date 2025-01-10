В третьем и заключительном январском матче на родном льду подопечные Дмитрия Квартальнова принимали новосибирскую «Сибирь». В стартовой трети соперники практически не угрожали воротам друг друга, но на перерыв команды все же ушли при счете 1:0 в пользу гостей. Голом закончился первый же момент «Сибири»: после броска защитника от синей линии шайба прошмыгнула под щитком голкипера «зубров» Василия Демченко, которому помешал трафик перед пятачком. На стартовых минутах второго периода минчане бросились отыгрываться: Никита Пышкайло и Виталий Пинчук упустили свои шансы из убойных позиций, а вот Егору Борикову удалось затолкать шайбу в ворота. В голевой атаке принял участие капитан столичного клуба Андрей Стась, для которого этот матч стал 900-м в карьере в КХЛ и 420-м в составе «Динамо». В середине периода сибиряки воспользовались провалом в обороне минчан и вновь вышли вперед, но второе лидерство гостей продержалось всего три минуты. Вадим Мороз и Крис Тирни убежали к чужим владениям, белорус отдал передачу на пустой угол, и канадец не промахнулся. В третьем игровом отрезке команды обошлись без голов, а на старте овертайма победу «зубрам» со счетом 3:2 принес Пинчук. Таким образом, в домашней серии динамовцы набрали 4 очка из 6 возможных, а пятничная победа стала для столичного клуба шестой в семи последних матчах. Минчане взобрались на четвертое место в Западной конференции, набрав 55 очков после 44 игр. Далее нашу команду ожидает двухматчевое гостевое турне, в котором «Динамо» сыграет с «Автомобилистом» 12 января и против «Лады» 14 января.
Минские динамовцы обыграли «Сибирь» в юбилейном матче Стася
10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» удачно завершили первую в новом году домашнюю серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
10.01.2025, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Вадим Епанчинцев
Вратари
Василий Демченко
(Егор Вельмакин)
Антон Красоткин
1-й период
15:55
Тревор Мерфи
(Брендан Лайпсик, Тэйлор Бек)
17:12
Джош Брук
2-й период
26:24
Егор Бориков
(Андрей Стась, Роберт Хэмилтон)
32:47
Брендан Лайпсик
(Тэйлор Бек, Тревор Мерфи)
35:28
Крис Тирни
(Вадим Мороз)
Овертайм
60:54
Виталий Пинчук
(Ксавье Уэлле, Вадим Шипачев)
Статистика
2
Штрафное время
0
0
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит