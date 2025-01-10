Минские динамовцы обыграли «Сибирь» в юбилейном матче Стася

В третьем и заключительном январском матче на родном льду подопечные Дмитрия Квартальнова принимали новосибирскую «Сибирь». В стартовой трети соперники практически не угрожали воротам друг друга, но на перерыв команды все же ушли при счете 1:0 в пользу гостей. Голом закончился первый же момент «Сибири»: после броска защитника от синей линии шайба прошмыгнула под щитком голкипера «зубров» Василия Демченко, которому помешал трафик перед пятачком. На стартовых минутах второго периода минчане бросились отыгрываться: Никита Пышкайло и Виталий Пинчук упустили свои шансы из убойных позиций, а вот Егору Борикову удалось затолкать шайбу в ворота. В голевой атаке принял участие капитан столичного клуба Андрей Стась, для которого этот матч стал 900-м в карьере в КХЛ и 420-м в составе «Динамо». В середине периода сибиряки воспользовались провалом в обороне минчан и вновь вышли вперед, но второе лидерство гостей продержалось всего три минуты. Вадим Мороз и Крис Тирни убежали к чужим владениям, белорус отдал передачу на пустой угол, и канадец не промахнулся. В третьем игровом отрезке команды обошлись без голов, а на старте овертайма победу «зубрам» со счетом 3:2 принес Пинчук. Таким образом, в домашней серии динамовцы набрали 4 очка из 6 возможных, а пятничная победа стала для столичного клуба шестой в семи последних матчах. Минчане взобрались на четвертое место в Западной конференции, набрав 55 очков после 44 игр. Далее нашу команду ожидает двухматчевое гостевое турне, в котором «Динамо» сыграет с «Автомобилистом» 12 января и против «Лады» 14 января.