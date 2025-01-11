Квартальнов после победы над «Сибирью»: довольны, что прервали серию поражений в овертаймах

В третьем и последнем январском поединке на родном льду минчане обыграли «Сибирь». Основное время встречи закончилось вничью 2:2, а в овертайме победу «зубрам» принес Виталий Пинчук. Также точные броски нанесли Егор Бориков и Крис Тирни. Этот матч стал для капитана «Динамо» Андрея Стася 900-м за карьеру в КХЛ.
«Довольны результатом в непростой игре. “Сибирь” хорошо играла, оборонялась и контратаковала. Эта победа дорогого стоит, в последнее время у нас была серия поражений в овертаймах, но сегодня — нам зачет. До этого также часто уступали в юбилейных матчах, зато дали капитану хорошо отпраздновать. Андрей — большой молодец, и Кубки выигрывал, и сейчас нам помогает строить хорошую команду, — отметил Квартальнов. — Здорово, что Виталий Пинчук решил в овертайме, молодец, красивый гол. У него были хорошие моменты и во втором периоде. В перерыве по состоянию здоровья решили поменять в воротах Васю Демченко, поберегли его. Егор Вельмакин хорошо вышел на замену, помог команде».
«Несмотря на Кубок Гагарина с “Авангардом”, первое место в моей карьере занимают игры за “Динамо”. Это родной и любимый клуб, который дал мне дорогу в жизнь, я безмерно благодарен за это. А еще в Минске потрясающие болельщики, при такой атмосфере готов играть хоть каждый день, — сказал Андрей Стась. — Теперь хочу провести тысячу матчей в КХЛ. С ресурсами вопросов не будет. Все, что будет от меня зависеть, я сделаю».
Далее минчане отправятся на выезд по маршруту Екатеринбург — Тольятти, в воскресенье столичный клуб сыграет с «Автомобилистом», а 14 октября — с «Ладой». После этого у «зубров» будет двухнедельная пауза в чемпионате, на «Минск-Арену» «Динамо» вернется только 2 февраля.