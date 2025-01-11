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Квартальнов после победы над «Сибирью»: довольны, что прервали серию поражений в овертаймах

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер хоккейного минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги заключительного матча подопечных в домашней серии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.

Источник: РИА "Новости"

В третьем и последнем январском поединке на родном льду минчане обыграли «Сибирь». Основное время встречи закончилось вничью 2:2, а в овертайме победу «зубрам» принес Виталий Пинчук. Также точные броски нанесли Егор Бориков и Крис Тирни. Этот матч стал для капитана «Динамо» Андрея Стася 900-м за карьеру в КХЛ.

«Довольны результатом в непростой игре. “Сибирь” хорошо играла, оборонялась и контратаковала. Эта победа дорогого стоит, в последнее время у нас была серия поражений в овертаймах, но сегодня — нам зачет. До этого также часто уступали в юбилейных матчах, зато дали капитану хорошо отпраздновать. Андрей — большой молодец, и Кубки выигрывал, и сейчас нам помогает строить хорошую команду, — отметил Квартальнов. — Здорово, что Виталий Пинчук решил в овертайме, молодец, красивый гол. У него были хорошие моменты и во втором периоде. В перерыве по состоянию здоровья решили поменять в воротах Васю Демченко, поберегли его. Егор Вельмакин хорошо вышел на замену, помог команде».

«Несмотря на Кубок Гагарина с “Авангардом”, первое место в моей карьере занимают игры за “Динамо”. Это родной и любимый клуб, который дал мне дорогу в жизнь, я безмерно благодарен за это. А еще в Минске потрясающие болельщики, при такой атмосфере готов играть хоть каждый день, — сказал Андрей Стась. — Теперь хочу провести тысячу матчей в КХЛ. С ресурсами вопросов не будет. Все, что будет от меня зависеть, я сделаю».

Далее минчане отправятся на выезд по маршруту Екатеринбург — Тольятти, в воскресенье столичный клуб сыграет с «Автомобилистом», а 14 октября — с «Ладой». После этого у «зубров» будет двухнедельная пауза в чемпионате, на «Минск-Арену» «Динамо» вернется только 2 февраля.

Динамо Мн
3:2
0:1, 2:1, 0:0
ОТ
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
10.01.2025, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Вадим Епанчинцев
Вратари
Василий Демченко
(Егор Вельмакин)
Антон Красоткин
1-й период
15:55
Тревор Мерфи
(Брендан Лайпсик, Тэйлор Бек)
17:12
Джош Брук
2-й период
26:24
Егор Бориков
(Андрей Стась, Роберт Хэмилтон)
32:47
Брендан Лайпсик
(Тэйлор Бек, Тревор Мерфи)
35:28
Крис Тирни
(Вадим Мороз)
Овертайм
60:54
Виталий Пинчук
(Ксавье Уэлле, Вадим Шипачев)
Статистика
2
Штрафное время
0
0
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо Мн
Сибирь
КХЛ: таблица и календарь