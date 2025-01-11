Квартальнов после победы над «Сибирью»: довольны, что прервали серию поражений в овертаймах

«Довольны результатом в непростой игре. “Сибирь” хорошо играла, оборонялась и контратаковала. Эта победа дорогого стоит, в последнее время у нас была серия поражений в овертаймах, но сегодня — нам зачет. До этого также часто уступали в юбилейных матчах, зато дали капитану хорошо отпраздновать. Андрей — большой молодец, и Кубки выигрывал, и сейчас нам помогает строить хорошую команду, — отметил Квартальнов. — Здорово, что Виталий Пинчук решил в овертайме, молодец, красивый гол. У него были хорошие моменты и во втором периоде. В перерыве по состоянию здоровья решили поменять в воротах Васю Демченко, поберегли его. Егор Вельмакин хорошо вышел на замену, помог команде».