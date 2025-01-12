Хоккеист Сикьюра рассказал, как узнал об обмене из «Трактора» в московское «Динамо»

«Мне позвонили в 23 часа в день дедлайна и сказали, что “Динамо” заинтересовано во мне. Я объяснил ситуацию отцу и принял решение. Я не могу сказать ничего плохого о “Тракторе” — это отличный клуб с отличным тренером и генеральным менеджером. Но я думаю, что уход в “Динамо” стал хорошим решением для меня», — сказал Сикьюра.