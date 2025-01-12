Хоккеист Сикьюра рассказал, как узнал об обмене из «Трактора» в московское «Динамо»

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Канадский нападающий Дилан Сикьюра узнал об обмене из челябинского «Трактора» в московское «Динамо» в последний час до закрытия трансферного окна Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом Сикьюра рассказал ТАСС.
Сикьюра был обменян из «Трактора» в «Динамо» 27 декабря, в последний день трансферного окна. Челябинский клуб взамен получил нападающего Матвея Гуськова и защитника Андрея Прибыльского.
«Мне позвонили в 23 часа в день дедлайна и сказали, что “Динамо” заинтересовано во мне. Я объяснил ситуацию отцу и принял решение. Я не могу сказать ничего плохого о “Тракторе” — это отличный клуб с отличным тренером и генеральным менеджером. Но я думаю, что уход в “Динамо” стал хорошим решением для меня», — сказал Сикьюра.
В составе «Динамо» Сикьюра провел четыре матча, в которых забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. В 28 играх за «Трактор» канадец забросил пять шайб и сделал 10 голевых пасов.
«Динамо» после 44 матчей набрало 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 59 очками в 45 играх лидирует в Восточной конференции.