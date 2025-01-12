Летевший в Магнитогорск самолет с хоккеистами «Сочи» приземлился в Уфе

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Самолет с хоккеистами «Сочи», летевший на матч с «Металлургом», приземлился в Уфе из-за сложных погодных условий в Магнитогорске, сообщается в Telegram-канале черноморского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча запланирована на понедельник и должна начаться в 17:00 мск.
«Сложные погодные условия в аэропорту Магнитки заставили “леопардов” отправиться на запасной аэродром. Ждем улучшения погоды в Магнитогорске», — говорится в сообщении.
Позднее в клубе заявили, что было принято решение отправиться в Магнитогорск на автобусе, который в настоящее время ищут администраторы «Сочи».