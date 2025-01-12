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«Витязь» потерпел шестое поражение подряд в КХЛ, уступив «Северстали»

«Северсталь» на выезде нанесла «Витязю» шестое поражение подряд в КХЛ.

Источник: ХК "Северсталь"

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Череповецкая «Северсталь» на выезде обыграла подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в подмосковной Балашихе и завершилась победой гостей со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). Шайбы в составе победителей забросили Михаил Котляревский (31-я минута) и Давид Думбадзе (50). У «Витязя» отличился Ярослав Бусыгин (38).

«Северсталь» (55 очков) поднялась на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Серия поражений «Витязя» достигла шести матчей. Команда Павла Десяткова (37 очков) занимает предпоследнее, 10-е место.

В следующем матче «Северсталь» в Москве встретится с «Динамо» 14 января, а «Витязь» днем позднее примет «Сочи».

Витязь
1:2
0:0, 1:1, 0:1
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
12.01.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена Балашиха, 3224 зрителя
Главные тренеры
Павел Десятков
Андрей Козырев
Вратари
Максим Дорожко
(Дмитрий Шикин)
Александр Самойлов
2-й период
24:11
Дин Стюарт
26:09
Владислав Валенцов
30:43
Михаил Котляревский
(Алексей Кручинин, Тимофей Давыдов)
36:26
Алексей Кручинин
37:03
Дерек Барак
37:43
Ярослав Бусыгин
(Даниил Малоросиянов, Иван Воробьев)
3-й период
49:07
Давид Думбадзе
(Янни Калдис, Тимур Муханов)
Статистика
6
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Витязь
Северсталь
КХЛ: таблица и календарь