«Витязь» потерпел шестое поражение подряд в КХЛ, уступив «Северстали»

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Череповецкая «Северсталь» на выезде обыграла подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в подмосковной Балашихе и завершилась победой гостей со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). Шайбы в составе победителей забросили Михаил Котляревский (31-я минута) и Давид Думбадзе (50). У «Витязя» отличился Ярослав Бусыгин (38).
«Северсталь» (55 очков) поднялась на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Серия поражений «Витязя» достигла шести матчей. Команда Павла Десяткова (37 очков) занимает предпоследнее, 10-е место.
В следующем матче «Северсталь» в Москве встретится с «Динамо» 14 января, а «Витязь» днем позднее примет «Сочи».