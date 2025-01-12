«Витязь» потерпел шестое поражение подряд в КХЛ, уступив «Северстали»

Встреча прошла в подмосковной Балашихе и завершилась победой гостей со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). Шайбы в составе победителей забросили Михаил Котляревский (31-я минута) и Давид Думбадзе (50). У «Витязя» отличился Ярослав Бусыгин (38).