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Минские динамовцы уступили «Ладе», едва не отыграв отставание в четыре шайбы

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» не смогли одержать победу в первой январской выездной серии в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Беларуси

Во вторник «зубры» встречались с «Ладой» в Тольятти. Поединок начался для гостей не лучшим образом — первый же бросок хозяев оказался голевым, вернувшийся в состав минчан Василий Демченко пропустил шайбу под щитком. Ответ «Динамо» подоспел в середине стартовой трети: голкипер «Лады» справился с выстрелом Ксавье Уэлле от синей линии, но на добивании здорово сыграл Виталий Пинчук. Нападающий столичного клуба отметился голом в третьем матче подряд.

Равный счет продержался всего пять минут: в ворота «зубров» был назначен штрафной бросок, который удачно исполнил лидер тольяттинцев Дмитрий Кугрышев. Еще до буллита в составе «Динамо» был удален Вадим Шипачев, и свое большинство хозяева также реализовали. На первый перерыв команды ушли при счете 3:1 в пользу «Лады», после третьей пробоины Демченко уступил место в воротах Егору Вельмакину.

Во втором периоде положение минчан стало удручающим: в течение двух минут на экваторе матча тольяттинцы оторвались на четыре гола — 5:1. Пятую шайбу хозяева забросили при игре в меньшинстве. В этом игровом отрезке игроки «Лады» нанесли всего пять бросков в створ, а динамовцы — двадцать, но точным стал только один. Отставание в счете незадолго до ухода на перерыв сократил Брэди Лайл.

В заключительной трети «зубры» вновь устроили массированную осаду чужих ворот и к 53-й минуте матча сократили отставание в счете до минимума: постарались Александр Волков и Сэм Энас. Однако оставшегося времени на спасение не хватило, более того, незадолго до сирены гости пропустили в пустые ворота. Итог игры — поражение 4:6.

Таким образом, из гостевого турне подопечные Дмитрия Квартальнова увезли лишь одно очко из четырех возможных. Далее «Динамо» ожидает двухнедельная пауза в регулярном чемпионате. Следующий матч наша команда проведет только 28 января на выезде против действующего чемпиона КХЛ магнитогорского «Металлурга».

Лада
6:4
3:1, 2:1, 1:2
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
14.01.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена, 4384 зрителя
Главные тренеры
Павел Зубов
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Александр Трушков
Василий Демченко
(Егор Вельмакин, Егор Вельмакин, Егор Вельмакин)
1-й период
01:21
Никита Михайлов
(Данил Юртайкин)
11:23
Виталий Пинчук
(Сэм Энас, Ксавье Уэлле)
15:10
Вадим Шипачев
15:30
Дмитрий Кугрышев
17:08
Александр Волков
(Андрей Алтыбармакян, Дмитрий Кугрышев)
2-й период
23:02
Евгений Калабушкин
29:58
Никита Михайлов
(Магомед Шараканов, Данил Юртайкин)
30:47
Марсель Ибрагимов
31:51
Александр Волков
32:22
Михаил Фисенко
37:22
Никита Михайлов
38:28
Брэйди Лайл
(Вадим Шипачев, Андрей Стась)
3-й период
48:29
Александр Волков
(Виталий Пинчук, Джош Брук)
50:22
Евгений Грошев
51:29
Михаил Фисенко
52:31
Сэм Энас
(Вадим Шипачев)
55:33
Егор Бориков
59:21
Дмитрий Кугрышев
(Александр Волков, Егор Черников)
Статистика
12
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
6
1
Голы в большинстве
2
1
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Лада
Динамо Мн
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