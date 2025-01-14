Минские динамовцы уступили «Ладе», едва не отыграв отставание в четыре шайбы

Во втором периоде положение минчан стало удручающим: в течение двух минут на экваторе матча тольяттинцы оторвались на четыре гола — 5:1. Пятую шайбу хозяева забросили при игре в меньшинстве. В этом игровом отрезке игроки «Лады» нанесли всего пять бросков в створ, а динамовцы — двадцать, но точным стал только один. Отставание в счете незадолго до ухода на перерыв сократил Брэди Лайл.