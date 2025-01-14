Минские динамовцы уступили «Ладе», едва не отыграв отставание в четыре шайбы

Во вторник «зубры» встречались с «Ладой» в Тольятти. Поединок начался для гостей не лучшим образом — первый же бросок хозяев оказался голевым, вернувшийся в состав минчан Василий Демченко пропустил шайбу под щитком. Ответ «Динамо» подоспел в середине стартовой трети: голкипер «Лады» справился с выстрелом Ксавье Уэлле от синей линии, но на добивании здорово сыграл Виталий Пинчук. Нападающий столичного клуба отметился голом в третьем матче подряд.
Равный счет продержался всего пять минут: в ворота «зубров» был назначен штрафной бросок, который удачно исполнил лидер тольяттинцев Дмитрий Кугрышев. Еще до буллита в составе «Динамо» был удален Вадим Шипачев, и свое большинство хозяева также реализовали. На первый перерыв команды ушли при счете 3:1 в пользу «Лады», после третьей пробоины Демченко уступил место в воротах Егору Вельмакину.
Во втором периоде положение минчан стало удручающим: в течение двух минут на экваторе матча тольяттинцы оторвались на четыре гола — 5:1. Пятую шайбу хозяева забросили при игре в меньшинстве. В этом игровом отрезке игроки «Лады» нанесли всего пять бросков в створ, а динамовцы — двадцать, но точным стал только один. Отставание в счете незадолго до ухода на перерыв сократил Брэди Лайл.
В заключительной трети «зубры» вновь устроили массированную осаду чужих ворот и к 53-й минуте матча сократили отставание в счете до минимума: постарались Александр Волков и Сэм Энас. Однако оставшегося времени на спасение не хватило, более того, незадолго до сирены гости пропустили в пустые ворота. Итог игры — поражение 4:6.
Таким образом, из гостевого турне подопечные Дмитрия Квартальнова увезли лишь одно очко из четырех возможных. Далее «Динамо» ожидает двухнедельная пауза в регулярном чемпионате. Следующий матч наша команда проведет только 28 января на выезде против действующего чемпиона КХЛ магнитогорского «Металлурга».