«Адмирал» прервал девятиматчевую победную серию «Металлурга» в КХЛ

«Металлург» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 58 очков в 46 матчах. «Адмирал» располагается на седьмой позиции с 47 очками после 45 встреч. В следующей встрече «Металлург» сыграет в гостях против хабаровского «Амура» 18 января. «Адмирал» в этот же день примет казанский «Ак Барс».