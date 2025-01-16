«Адмирал» прервал девятиматчевую победную серию «Металлурга» в КХЛ

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» со счетом 2:4 проиграл «Адмиралу» из Владивостока в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5 303 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Иван Муранов (3-я минута), Даниил Гутик (38), Егор Петухов (57) и Шейн Принс (59). У проигравших отличились Денис Зернов (34) и Андрей Козлов (35).
Магнитогорская команда не проигрывала девять матчей, 7 декабря «Металлург» на выезде уступил московскому «Динамо» (2:3).
«Металлург» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 58 очков в 46 матчах. «Адмирал» располагается на седьмой позиции с 47 очками после 45 встреч. В следующей встрече «Металлург» сыграет в гостях против хабаровского «Амура» 18 января. «Адмирал» в этот же день примет казанский «Ак Барс».
В другом матче игрового дня «Амур» на своей площадке победил «Ак Барс» (5:4).