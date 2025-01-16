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«Адмирал» прервал девятиматчевую победную серию «Металлурга» в КХЛ

Клуб из Владивостока победил дома со счетом 4:2.

Источник: ХК "Адмирал"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» со счетом 2:4 проиграл «Адмиралу» из Владивостока в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5 303 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Иван Муранов (3-я минута), Даниил Гутик (38), Егор Петухов (57) и Шейн Принс (59). У проигравших отличились Денис Зернов (34) и Андрей Козлов (35).

Магнитогорская команда не проигрывала девять матчей, 7 декабря «Металлург» на выезде уступил московскому «Динамо» (2:3).

«Металлург» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 58 очков в 46 матчах. «Адмирал» располагается на седьмой позиции с 47 очками после 45 встреч. В следующей встрече «Металлург» сыграет в гостях против хабаровского «Амура» 18 января. «Адмирал» в этот же день примет казанский «Ак Барс».

В другом матче игрового дня «Амур» на своей площадке победил «Ак Барс» (5:4).

Адмирал
4:2
1:0, 1:2, 2:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
16.01.2025, 12:30 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 5303 зрителя
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Андрей Разин
Вратари
Андрей Мишуров
Илья Набоков
(Илья Набоков)
1-й период
02:20
Иван Муранов
(Вячеслав Основин)
15:35
Марио Грман
18:50
Георгий Солянников
2-й период
26:00
Дмитрий Моисеев
31:56
Шейн Принс
33:38
Никита Михайлис
(Данила Юров, Роман Канцеров)
34:29
Андрей Козлов
(Никита Михайлис, Алексей Маклюков)
36:57
Александр Петунин
37:41
Даниил Гутик
(Павел Шэн, Георгий Солянников)
3-й период
44:14
Павел Шэн
49:40
Степан Старков
52:54
Георгий Солянников
56:51
Егор Петухов
(Аркадий Шестаков, Никита Сошников)
58:53
Шейн Принс
(Джек Родуолд)
Статистика
12
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Адмирал
Металлург Мг
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