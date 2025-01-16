«Торпедо» вырвало победу у «Лады» в автозаводском противостоянии в КХЛ

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» переиграло на выезде тольяттинскую «Ладу» в матче автозаводских команд в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча прошла в четверг в Тольятти и завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) в пользу гостей. У победителей дубль оформил Бобби Линч (45-я и 58-я минуты), также отличился Василий Атанасов (7). У хозяев голы забили Данил Юртайкин (13), отметивший таким образом свой 200-й матч в КХЛ, и Владислав Семин (22).
«Торпедо» набрало 48 очков и остается на восьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ, «Лада» (42 очка) занимает на Востоке девятую строчку.