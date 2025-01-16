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«Торпедо» вырвало победу у «Лады» в автозаводском противостоянии в КХЛ

Нижегородское «Торпедо» переиграло «Ладу» в автозаводском противостоянии в КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» переиграло на выезде тольяттинскую «Ладу» в матче автозаводских команд в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча прошла в четверг в Тольятти и завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) в пользу гостей. У победителей дубль оформил Бобби Линч (45-я и 58-я минуты), также отличился Василий Атанасов (7). У хозяев голы забили Данил Юртайкин (13), отметивший таким образом свой 200-й матч в КХЛ, и Владислав Семин (22).

«Торпедо» набрало 48 очков и остается на восьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ, «Лада» (42 очка) занимает на Востоке девятую строчку.

Лада
2:3
1:1, 1:0, 0:2
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
16.01.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена
Главные тренеры
Павел Зубов
Игорь Ларионов
Вратари
Александр Трушков
(Александр Трушков)
Иван Кульбаков
1-й период
06:18
Василий Атанасов
(Кирилл Воронин, Вячеслав Войнов)
08:33
Рафаэль Бикмуллин
12:38
Данил Юртайкин
(Никита Михайлов, Александр Севостьянов)
13:55
Даниил Бокун
2-й период
21:37
Владислав Семин
(Никита Михайлов, Данил Юртайкин)
25:25
Магомед Шараканов
3-й период
42:37
Рафаэль Бикмуллин
44:15
Бобби Линч
(Михаил Абрамов, Илья Чефанов)
48:24
Вячеслав Войнов
57:10
Бобби Линч
(Никита Тертышный, Илья Чефанов)
57:25
Иван Кульбаков
58:27
Кирилл Воронин
Статистика
8
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Лада
Торпедо
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