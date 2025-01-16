«Северсталь» устроила исторический разнос СКА! Команда Ротенберга пропустила семь дома — такого не было никогда в регулярке КХЛ

Вот только команду подвел ранее забивший Плотников — схватил удаление за задержку соперника клюшкой. Две минуты СКА терпел и выдержал (надо сказать, не очень сильный) напор гостей. За 30 секунд до конца Ротенберг снова снял вратаря, но на этот раз не так удачно. Через семь секунд после того, как Заврагин покинул лед, «Северсталь» забросила в пустые — таким образом впервые в истории СКА пропустил 7 шайб в родных стенах в регулярном чемпионате КХЛ.